Skylake Embedded-PC mit PoE, für mobilen und stationären Betrieb !

- Intel® i5-6300U dual-core 2.4 GHz CPU- 4 x PoE IEEE802.3af- 2 x Hot-swappable 2.5“ HDDs- lüfterfrei von -20°C ~ 60°C- 3G / WiFi, GPS- CAN-Bus / OBD-II, COM, USB 3.0- E-Mark, MIL-STD-810F 514.5C-2Die Umgebungsbeobachtung und Sicherheitsüberwachung, der Personen- und Warenverkehr sowie die Produktion von Produkten werden sich durch die IoT Technologie in den nächsten Jahren stark verändern. Speziell um das große Verkehrsaufkommen und das Sicherheitsbedürfnis der Leute besser zu koordinieren, bedarf es intelligenter Systeme mit einfachen Vernetzungsmöglichkeiten, intelligenten Kommunikationsstrukturen, skalierbaren und leistungsstarken Prozessoren, die robust und mobil oder stationär einsetzbar sind.Mit dem neuen Embedded-PC, Modell IVS-300-ULT3, bietet COMP-MALL ein leistungsstarkes Modell mit Skylake Core™ i5-6300U dual-core 2.4 GHz Prozessor. Dank der E-Mark Zertifizierung ist er im Fahrzeug ebenso einsetzbar wie stationär. Die gute Rechenleistung, vier Ethernet PoE Ports und weitere zahlreiche Schnittstellen gewährleistenden ein breit gefächertes Einsatzspektrum - als Fahrzeug- / Sicherheitsüberwachungssystem, Gateway, In-Vehicle Firewall, Control Server und weitere Anwendungen finden sich auch in der Produktion, Bildverarbeitung und im Gebäudemanagement. Den Einsatz in Fahrzeugen erlaubt die E-Mark Zertifizierung sowie der große Temperaturbereich von -20°C bis 60°C, die Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß MIL-STD-810F und die weite Spannungsversorgung von 9-36VDC. Sehr anwenderfreundlich wird der Embedded-PC durch die frontseitig zugänglichen zwei hotswappable 2,5“ SATA 6Gb/s HDD/SSD, die hinter einer abschraubbaren Blende gegen Fremdzugriff geschützt sind.Das lüfterfreie Modell IVS-300-ULT3 ist lieferbar mit Intel® CoreTM i5-6300U dual-core 2.4 GHz oder Intel® Celeron® 3955U oder Atom E3845 Prozessor und bis max. 16 GB DDR3L SO-DIMM aufrüstbar. Unterstützt werden u.a. Win 8/8E oder Win 7/7E.Als Schnittstellen besitzt das Modell IVS-300-ULT3: 2 x USB 3.0, 2 x RS-232, 1 x isoliert RS-422/485, CAN-BUS / OBD-II zur Fahrzeugdatenerfassung, isolierte digitale E/A, VGA, HDMI und Audio.Eine Besonderheit sind die 4 x Ethernet PoE IEEE802.3af Schnittstellen. Erweiterungen bieten zwei full size und ein half size Mini PCIe Steckplatz z.B. für WiFi, WWAN mit Bluetooth oder mSATA. Zwei SIM Karten Ports und Antennenanschlüsse sind vorhanden.Das Metallgehäuse gewährt guten Schutz vor Oxidation, Korrosion, Stoß und Staub. Befestigungswinkel werden mitgeliefert. Die Abmessungen betragen 255x150x63 mm bei einem Gewicht von 3 kg.Mehr unter www.comp-mall.de/datenblatt/20160303IVS-300-ULT3.pdf undDurch das COMP-MALL Individualisierungs-Konzept für kleine bis große Stückzahlen, können für das Modell IVS-300-ULT3 Anpassungen nach Kundenwunsch vorgenommen werden. Das Produkte ist langzeitverfügbar und durch das individuelle Versorgungs-/EOL-Management sowie Direktlieferung, Vorhaltungs-/Abruflager wird Mehrwert generiert und die Kosten können gesenkt werden.COMP-MALL bietet weitere Box PC’s unter: www.comp-mall.de/Embedded-PC-und-Computer.html



Bildinformation: Modell IVS-300-ULT3