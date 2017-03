Link11 und SpaceNet vereinbaren Partnerschaft beim DDoS-Schutz

Pressemitteilung von punktgenau PR

(fair-NEWS) München/Frankfurt, 23. März 2017 - Der deutsche Fullservice-Internetprovider SpaceNet vertraut ab sofort der DDoS-Schutzlösung von Link11. Hosting-Kunden der SpaceNet AG können ihren Geschäftsbetrieb mit dem Link11 DDoS-Schutz damit zuverlässig gegen Attacken aus dem Netz absichern.



Besonders kleinere und mittelständische Unternehmen geraten verstärkt in den Fokus von DDoS-Angreifern. Das zeigt der aktuelle Link11 DDoS-Report. Der Serviceprovider SpaceNet, der auf das Hosting von Anwendungen für Geschäftsmodelle spezialisiert ist, die hochverfügbare IT-Umgebungen benötigen, erweitert daher sein Portfolio im Bereich IT-Sicherheit und kooperiert mit Link11, einem der führenden DDoS-Schutzanbieter Deutschlands.



"Vielen unserer Kunden fehlen die Ressourcen und die tägliche Praxis, um eigene Expertise im Bereich DDoS-Schutz aufzubauen. Dabei ist die Absicherung ihres Geschäftsbetriebs gegen Ausfallzeiten überlebenswichtig. Zusammen mit Link11 als kompetentem Partner bieten wir ihnen eine DDoS-Schutzlösung, auf deren Qualität sich unsere Kunden verlassen können", begründet Michael Emmer, Leiter Vertrieb bei SpaceNet, die Kooperation.



Link11 schützt seit vielen Jahren führende Unternehmen in Deutschland und verfügt über langjährige Erfahrung im DDoS-Schutz. "Mit dem Tempo, mit dem sich DDoS-Attacken wandeln, können es die meisten Firmen nicht aufnehmen", erläutert Raymond Hartenstein, Leiter Vertrieb bei Link11. "Unsere Experten wehren jeden Monat erfolgreich mehrere Tausend DDoS-Attacken ab. Sie haben alle Anzeichen im Blick, mit denen sich neue DDoS-Angreifer sowie veränderte Attackentechniken ankündigen und können angemessen reagieren."



Das Security-Unternehmen managt und hostet seine zum Patent angemeldete DDoS-Schutzlösung in Deutschland. Damit kann das Unternehmen auch auf die speziellen Bedürfnisse des hiesigen Marktes mit höchsten Ansprüchen an Datenschutz und Compliance eingehen. "Wir freuen uns über die künftige enge Zusammenarbeit mit einem sehr kompetenten Partner im Bereich IT-Sicherheit", so Emmer.



Im Rahmen der Kooperation stellt Link11 seinem Partner SpaceNet und dessen Hosting-Kunden aktuelle Informationen über die DDoS-Gefahrenlage zur Verfügung. Zum Auftakt der Partnerschaft informieren Link11 und SpaceNet am 17. März 2017 in einem gemeinsamen Event über die Gefahr von DDoS-Erpressungen und angemessene Schutzmaßnahmen.



Über SpaceNet

Die SpaceNet AG bietet seit 1993 als unabhängiger Fullservice-Internetprovider mittelständischen Unternehmen bundesweit Lösungen rund um das Internet an. SpaceNet ist spezialisiert auf das Hosting von Anwendungen für Geschäftsmodelle wie etwa E-Commerce-Lösungen, die hochverfügbare IT-Umgebungen voraussetzen. Als Outsourcing-Partner betreibt SpaceNet für seine Kunden sowohl einzelne Anwendungen und Services in seinen Rechenzentren, übernimmt aber auch den kompletten Betrieb der Unternehmens-IT.

Als Anbieter von Cloud-Lösungen wie Mailarchiv, Mail-Dienste oder Hosting Continuity erdet SpaceNet die Cloud. Denn diese Lösungen brauchen als Basis Rechenzentren mit hochperformanter, stabiler und zuverlässiger Infrastruktur. SpaceNet hält die Daten in zwei lokal getrennten Hochsicherheitsrechenzentren in München redundant vor. Ein eigenes Backbone liefert eine unabhängige Infrastruktur mit Schnittstellen zu den weltweit wichtigsten Knotenpunkten und garantiert so hohe Übertragungsraten.

Derzeit profitieren zirka 1.200 Geschäftskunden wie Antenne Bayern oder der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) von den Dienstleistungen der SpaceNet AG. Das Münchener Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und ist zertifiziert nach dem Sicherheitsstandard ISO 27001.



Über Link11

Die Link11 GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein deutsches IT-Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Bereichen DDoS-Schutz und Server Hosting. Mit der DDoS Protection Cloud hat Link11 im Jahr 2011 ein neues und innovatives Produkt erfolgreich am Markt etabliert. Dieser Link11 DDoS-Schutz ist bereits zum Patent angemeldet und ermöglicht es, jede Webseite oder ganze Serverinfrastrukturen vor DDoS-Angriffen zu schützen. Neben DAX-Konzernen zählt Link11 führende Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Finanzen & Versicherung, Medien und Produktion als Kunden.

Mit Netzwerkstandorten und eigenen Glasfaserstrecken zwischen Frankfurt, Amsterdam und London gehört Link11 heute zu den großen DDoS-Filter-Anbietern weltweit. Der kontinuierliche Ausbau des Netzes umfasst aktuell weitere Standorte in Asien und den USA.



