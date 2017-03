GX®-5i³, Leupold definiert die Premiumklasse für Golf Laser 2017 neu

(fair-NEWS)

Rechtzeitig zum Start in die neue Golfsaison 2017, sind die neuen LEUPOLD® Golf Laser Entfernungsmesser, GX®-1i³, GX®-2i³ und das Premium Modell LEUPOLD® GX®-5i³ ALL IN ONE, verfügbar. Alle Leupold Golf Laser Entfernungsmesser sind entsprechend Golfregel 14-3 zu Turnieren erlaubt. Leupold Golf Laser Entfernungsmesser sind schnell, präzise, brillant und erstklassig!Mit dem neuen LEUPOLD GX-5i² ALL-IN-ONE Golf Laser Entfernungsmesser, erhalten Golfer sichere Messergebnisse beim Golfspiel in allen Situationen, ohne hierbei ungewollt den Hintergrund zu erfassen. Mit dem schnellsten und genauesten Golf-Entfernungsmesser werden weniger Schläge auf jeder Runde gespielt.Der LEUPOLD GX-5i³ ALL-IN-ONE, ist weltweit der kleinste Golf Laser und doch zwei Golf Laser Entfernungsmesser in einem - Entfernungsmesser und Caddy. Die exklusive Leupold DNA® Technik misst die lasergenaue Entfernung. Leupold PinHunter3® Technologie erfasst die Golffahne blitzschnell und eindeutig. Spitzenklasse ist die Reichweite von 411 m bis zur Fahne.Die ballistische Zusatzfunktion, True Golf Range™ (TGR™) errechnet aus Neigungs- und Steigungswinkel, der Umgebungstemperatur und der Höhe über NN, die persönlich richtige Schlagweite und der einzigartige Club Selector™ empfiehlt den für Ihre Spielstärke passenden Golfschläger. Kein anderer Golf Laser Entfernungsmesser verfügt über diese einzigartigen Produkteigenschaften. Der GX-5i³ ist nach Abschaltung dieser Zusatzfunktionen, entsprechend Golf Regel 14-3 in Turnieren erlaubt.Im exklusiven LEUPOLD GX-5i³ Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium mit griffiger Gummiarmierung, sind modernste Hochleistungs-Elektronik und eine brillante, mehrfach vergütete Optik mit OLED-Display eingebaut. Das Messergebnis wird, vergleichbar der Head-up-Display Technologie im Automobilbau, in das Sichtfeld eingespiegelt. Nichts dämpft die kristallklare und kontrastreiche Sicht auf Ziel und Messergebnis. Rote, gestochen scharfe Leuchtziffern in pixelfeiner klarer Auflösung, heben sich deutlich auch gegen den hellsten Horizont ab.Neu ab 2017: Leupold ist von der hervorragenden Qualität seiner Produkte überzeugt und gewährt 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Leupold Golf Laser Entfernungsmesser!LEUPOLD GX®-5i³ ALL-IN-ONE Modell: #172441 / UVP EUR 629.- / 5 Jahre HerstellergarantieDer Vertrieb erfolgt über den Golffachhandel in Deutschland/ Österreich/ Schweiz.Weitere Informationen über Leupold Golf Entfernungsmesser: www.dublisgolf.de Weitere Informationen über Leupold, America´s Optics Authority: www.leupold.com Leupold& Stevens unterstützt als Partner die Initiative der American Junior Golf Association AJGA für ein schnelleres Golfspiel: www.ajga.org/TournInfo/pace.asp



Bildinformation: dublisGolf: Foto©: Leupold Golf/ GX5i3_standing.png