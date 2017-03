Farbige Osterüberraschungen aus dem Karina-Verlag

(fair-NEWS)

Mal fröhlich, mal besinnlich, mal lustig oder auch traurig, erotisch oder auch spannend, so sind sie die Farben des Lebens. So unterschiedlich die Autoren sind, die an diesem gigantischen Werk mitwirkten, so verschieden sind auch ihre Geschichten.Weiß: Kurzgeschichten (Farbspiel)Der erste Teil der 9-teiligen Serie "Farbspiel". Alle Bände zusammen ergeben eine Symbiose der Farben. In diesem Teil dreht sich jede Geschichte um die Farbe Weiß.Das Spiel der Farben - mag es doch eher den bildenden Künsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnen rund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzen lassen. Gemeinsam schlossen sie sich zur AutorInnen-Gruppe "Farbspiel" zusammen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben, die von witzig, erotisch, einfühlend und spannend, alles bietet. Taucht mit uns in die Farben des Lebens. Gelb: Kurzgeschichten (Farbspiel)Das Spiel mit den Farben – Gelb - das zweite Buch der Seriemit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.Der Bogen der Geschichten, rund um die Farbe Gelb, ist unendlich. Von gelben Rosen, über das Leben und den Tod, flüssigem Gold und geheimnisvollen Wegen erzählen die AutorInnen. Sanftes aus dem Reich der Märchen, Aufregendes im Krimi- und Thrillergenre, Worte über den Sommer und von Anfang und Ende.Jede Farbe ist vielseitig und mit diesem Buch wird beschrieben, wie strahlend und hell Gelb in unser Leben scheint. Rot: Kurzgeschichten (Farbspiel)Das Spiel mit den Farben – Rot - das dritte Buch der Seriemit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.Die rote Rose des Coverbildes symbolisiert das Rot derLiebe. Einher mit der Fröhlichkeit des Seins gehen oft Grauenoder Tod und tauchen aus rotem Nebel. Rot signalisiert aberauch Lust am Leben, manches Mal versinkt es dann sogar indie Welt der Märchen. Ein garantiertes Lesevergnügen.

Grün: Kurzgeschichten (Farbspiel / 9-teilige Anthologienreihe)Das Spiel mit den Farben - mag es doch eher den bildendenKünsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnenrund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzenlassen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichtenaus dem Reich der Farben.Grün trägt uns in weite Welten, zur Natur, aber natürlich auch zur Leidenschaft, Spannung und in das Land der Märchen. Selbst das Morden lässt es grünen. Abwechslungsreicher Lesespaß ist garantiert.

Blau: Kurzgeschichten (Farbspiel)Das Spiel mit den Farben - mag es doch eher den bildendenKünsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnenrund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzenlassen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichtenaus dem Reich der Farben.Wie das Eintauchen in die Wellen des unendlichen Ozeans, sosind unsere Geschichten zu der ruhigen Farbe Blau. Magieund magische Steine, Sehnsucht, Hoffnung, Liebe und einemärchenhafte Welt tragen die Phantasie. Doch auch der Todund seine Begleiter haben ihre Rolle in diesem Spiel.

Violett: Kurzgeschichten (Farbspiel / 9-teilige Anthologienreihe)Das Spiel mit den Farben - mag es doch eher den bildendenKünsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnenrund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzenlassen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichtenaus dem Reich der Farben.Violett sagt man, ist die Farbe der KünstlerInnen und auch dieder Frauen. Geschichten tauchen in eine mystische violetteWelt. Bedrückend erscheinen Zeichnungen des Lebens, diein dieser Farbe gemalt werden. Doch Natur und Märchenweltschöpfen gleichermaßen aus dem Gleichgewicht desvioletten Brunnens. Braun: Kurzgeschichten (Farbspiel / 9-teilige Anthologienreihe)Der siebte Band aus der Reise durch die Farbwelten gehört Braun. Es ist keine Farbe des Regenbogens, uns aber dennoch vertraut. Anheimelnd erzählt Braun von tiefer Sehnsucht, sucht nach der Geborgenheit der Liebe, äußert seine aggressive Seite aber auch durch das symbolische Recht des Todes. Mythen ranken sich um die Farbe der Anspruchslosigkeit, die andererseits Wärme und Erdverbundenheit verströmt. Genießen Sie durch Braun hervorgerufene Gemütlichkeit und lassen Sie sich von einer breiten Palette an Geschichten um diese Farbe faszinieren. Grau: Kurzgeschichten (Farbspiel / 9-teilige Anthologienreihe)Grau – der achte Band aus der Farbspielanthologie. Gilt Grau auch als ‚unbunte' Farbe, strahlt sie dennoch Würde und Weisheit aus. Neutral schöpft sie aus dem Wissen um Licht und Finsternis, taucht die Welt in unscharfes Grauen und findet sich als Mittler zwischen Leben und Tod. Doch Grau ist auch die Farbe der Erneuerung, die Demut erfahren lässt und Fürsorge schenkt. Selbst Humor und Märchen sind Grau nicht fremd, wenn mausgraue Vierbeiner über taubengraue Flügel stolpern oder die Fee ihr silbergraues Gewand anlegt. Lassen Sie den grauen Alltag hinter sich und genießen Sie pures Lesevergnügen mit Bekanntem und Unbekanntem. SCHWARZ, Band 9 aus der Reihe FARBSPIEL, Hardcover SondereditionOft wirkt es schwarz für uns, die Zukunft - oder auch das Leben. Die Autorinnen und Autoren der Gruppe Farbspiel haben diese Farbe jedoch in allen Facetten betrachtet und ein Werk geschaffen, dass Kurzgeschichten in jedem Genre anbietet. Trauer und Freude, Liebe und Betrug, Leben und Sterben, Märchen und Wahrheit ...Doch gerade auf diesem Buch lastet eine grauenhafte Tat, unsere Kllegin Nadia Sahlenbeck wurde durch die Hand eines Verbrechers aus ihrem jungen Leben gerissen. Wir, die Autor/innen der Gruppe Farbspiel werden den Honorar-Erlös dieses Buches für Nadias Kind zur Verfügung stellen.Vorbestellungen sind bereits möglich.Das Buch erscheint Mitte Mai 2017



