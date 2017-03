Osterbuffet mit kleinen Überraschungen

(fair-NEWS)

Mit diesen Kochbüchern ist schon das Zubereiten der Speisen ein Hochgenuss, denn die Rezepte der schmackhaften Gerichte werden von Reimen oder lustigen Geschichten begleitet. Das ideale Ostergeschenk!Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Produktinformation• Taschenbuch: 100 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)• Sprache: Englisch, Deutsch• ISBN-10: 3735792154• ISBN-13: 978-3735792150• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cmRezept aus dem Buch:BlätterteigschiffeZutaten:2 Rollen Blätterteig (je 275 g)1 Glas TomatensoßeKochschinken, Schinken oder Salami nach Belieben2 MozzarellaBasilikum oder Oregano, Salz und Pfeffer nach GeschmackZahnstocherfähnchenZubereitung:Eine Rolle Blätterteig auf ein gefettetes Blech geben, den Schinken oder die Wurst klein schneiden, den Mozzarella reiben und alles mit der Tomatensoße gleichmäßig darauf verteilen.Zum Schluss alles mit der zweiten Rolle Blätterteig bedecken und bei 180 Grad Umluft 20 bis 30 Minuten backen.Nach dem Abkühlen in kleine Dreiecke schneiden.Vor dem Servieren in Jedes Dreieck ein Zahnstocherfähnchen (gibt es fertig zu kaufen) stecken.Die bunten Schiffe sind des Kobolds ganzer Stolz.Sie sind aus Teig und nicht aus Holz.Kummers SchlemmerkochbuchDas etwas andere Kochbuch!In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:Dem Kochen und Essen.Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.Guten Appetit!Mit Illustrationen von Judith Beck-Meyer.Produktinformation• Taschenbuch: 116 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 3 (8. Januar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3732231267• ISBN-13: 978-3732231263• Größe und/oder Gewicht: 14,8 x 0,6 x 21 cmRezept aus dem Buch:Himbeer-BaiserZutaten für 3 Personen:♦ ½ Paket Baiser♦ 150 g Himbeeren♦ 100 g Quark♦ 100 g Mascarpone♦ 50 ml flüssige Sahne♦ 1 EL OrangensaftZubereitung:Baiser zerkrümeln und mit dem Orangensaft beträufeln. Himbeeren waschen. Sahne steif schlagen.Quark mit Mascarpone verrühren. Himbeeren, bis auf 6 Stück zum Garnieren, unterheben. Sahne steif schlagen.Abwechselnd Himbeerquark, Baiser, Himbeerquark und Baiser in Cocktailgläser schichten. Mit einem Klecks Sahne und den restlichen Himbeeren garniert servieren.»Man soll dem Leib etwas Gutes bieten,damit die Seele Lust hat,darin zu wohnen.«(Winston Churchil)©byChristine Erdic



Bildinformation: Osterbuffet mit kleinen Überraschungen