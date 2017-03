MacX DVD Ripper Pro V5.5 - Die weltweit Nr.1 Geschwindigkeit erreichen und alle Typen von Scheiben überwinden

(fair-NEWS)

MacX DVD Ripper Pro V5.5 ist da! Der aktualisierte DVD Ripper ist bisher das stärkste Programm, das alle möglichen Schwierigkeiten jegliches DVD-Typs (TV-Serien DVDs, DVDs mit 99-Titeln, Trainings-DVDs, Japanische DVDs, etc) überwinden kann. Inzwischen ist die neueste Version der einzige mac-orientierte DVD Ripper, der mit Hardwarebeschleunigung-Tech versehen wurde und einen bahnbrechenden Durchbruch macht, damit die zeitaufwendige Ripping-Vorgang von mehreren Quartalen auf nur 5 Minuten beachtlich verkürzt wird.MacXDVD hat heute MacX DVD Ripper Pro V5.5 veröffentlicht - Ein wichtiger Meilenstein geht über die Marktgrenzen der unterstützten DVD-Typen und Geschwindigkeit. Die neueste Version ist jetzt das weltweit erste Programm, das in heikle japanische DVDs, DVDs mit 99-Titeln, TV-Serien DVDs und Trainings-DVDs eingedrungen ist, sowie der erste und einzige Mac DVD Ripper, die Hardwarebeschleunigung anwendet, um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.Die neueste Version ist zum Gratis-Upgrade und Gratis-Test verfügbar unter:https://www.macxdvd.com/mac-dvd-ripper-pro/index-de.htmMacX DVD Ripper Pro ist ein renommierter DVD Ripper mit massiver Benutzerbasis und erhält über 8,000,000 Downloads pro Monat. Seine ausgefeilten Features und benutzerfreundlichen Bedienungen wurden von Macworld, Softonic, Cnet, Macupdate und verschiedenen maßgebenden Webseiten hoch gelobt. Wenn es um die Scheiben mit Einschränkungen geht, überrifft MacX DVD Ripper Pro seit Jahren die Konkurrenten an den untersützten Verschlüsselungen und Ausgaben. Die neueste Umfrage zeigt, dass 90% der Nutzer gute Erfahrungen haben und 85% die Lösung des Unternehmens bevorzugen, um die harte Grenze der DVD zu entfernen.V5.5 Upgrade eröffnet neue Möglichkeiten. Es reicht zunächst die Reichweite auf nicht UDF-Dateien und erneuert den Auswahlalgorithmus des Haupttitels, welchen keine anderen Mac DVD Rippers je vorher berührt haben. Darüber hinaus wird die erweiterte Hardwarebeschleunigung-Technologie zur Verfügung gestellt als Reaktion auf Nutzers Erwartung auf einen schnelleren DVD-Ripping. Spezifisch wurden Durchbrüche in folgenden Aspekten erzielt:* Unterstützung für alle DVD-TypenEine neue Dateisystem der DVD (ISO) wird hinzugefügt. MacX DVD Ripper Pro ist der einzige DVD Ripper, der nicht nur das von großen Filmeproduktionsfirmen verwendeten UDF-Format, sondern vor allem die DVDs in UDF ISO 9660 Dateiformat, wie japanische DVDs, unterstützt. Die vom nicht UDF-Dateien verursachten Probleme wie - DVD lässt sich nicht mit VLC abspielen, leere DVD, DVD-Inhalt wird nicht erkannt, keine gültige Quelle erkannt, inkomplette Disk, etc, werden in diesem Upgrade gelöst. Beliebige fehlerhalfte DVD kann reiblunglos für Player, Handys oder Fehnseher in digitale Formate konvertiert werden.* Erste Unterstützung für alle DVDs mit mehreren TitelnDer Mechanismus zum Identifizieren des Haupttitels wird neu erstellt. V5.5 hält nun deutliche Vorteile gegenüber den Konkurrenzen, da die von mehreren Titel verursachten langfristigen Hinderhinisse vollständig eliminiert werden. Egal Filme mit 99-Titeln, andere TV-Sendungen mit mehreren Titeln oder Fitness-/Trainings-/Yoga-DVDs, MacX DVD Ripper Pro kann den Haupttitel von der Masse der "geläschten" in Sekunden genau erkennen.* Die weltweit schnellste Geschwindigkeit durch Aktivierung von QSVDie DVD-Verarbeitungsgeschwindigkeit erreicht neue Höhen. Die Konvertierungszeit der DVD in H.264 ist mit dem verbesserten Transkodierung-Engine um bis zu 500% gesenkt. Was besonders wichtig ist, MacX DVD Ripper Pro ist der erste und einzige DVD Ripper für Mac, der über Hardwarebeschleunigung verfügt. Dies ermöglicht es, auf VideoToolBox auf Mac mit Intel QSV Prozessor während der Ripping-Vorgang zuzugreifen. Zusammen mit der einzigartien Hyper-Treading und Multi-Core Processing werden beide CPU und GPU vollständig verwendent, um DVDs mit Vollgas zu rippen.Während traditionelle Rippers mehr als 1.5 Stunden zum Extrahieren von DVD-Inhalten benötigen, braucht MacX DVD Ripper Pro nur 5 Minuten, um eine DVD in MP4, MOV, M4V etc zu rippen mit einer maximalen Geschwindigkeit bis zu 250-320 FPS, im Vergleich zu 90-130 FPS mit Handbrake.* Unterstützung für die meisten AusgabeformateNeues Geräteprofil wird hinzugefügt. V5.5 ist in der Lage, DVDs in MP4, MKV, MOV, MP3 und fast alle Mainstream-Video/Audio-Formate auszugeben. Es steht Nutzern jederzeit zur Verfügung, wenn man DVD auf iPad, iPhone, Android, andere Handys, Media Players, TVs abspielen, Tonspuren oder Lieblings-Clips auf YouTube oder mit Familien teilen, oder eine sichere digitale Kopie ohne Qualitätsverlust erstellen wollen, und so weiter.* Verbessert: Die Funktion zum Rippen von Audio aus DVD wird weiter verbessert - V5.5 unterstützt nun, verlustfreie AC3 und DTS Audio aus Musik-DVD für die Wiedergabe mit hochauflösenden Audio Players wie Iriver Astell und Sony Music Player zu extrahieren.* Behoben: Der "Beschädigte DVD" Fehler ist behoben. Die nicht abspielbaren Disks können leicht für iPhone iPad und Android Geräte gerippt werden."Dieses Upgrade ist das Ergebnis monatelanger sorgfältigen Bemühungen unseres Entwicklungsteams. Sie haben eine Reihe von ausführlichen Tests unterzogen. So ist das Programm bereit für DVDs mit jeglicher Einschränkung,", sagte Jack Han, CEO von MacXDVD Software, "Wir sind stolz darauf sagen zu können, dass unser Produkt mit der bisher umfassendsten DVD-Ripping-Lösung zur Beseitigung aller hinderlichen Brrieren der Scheiben und der Nr. 1 schnellen Geschwindigkeit den Markt führen wird."Preis und VerfügbarkeitDie neue Version steht allen Kunden zum kostenlosen Download ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Für neue Kunden wird die neueste Version jetzt um 50% reduziert unter https://www.macxdvd.com/special-offer/index-de.htm



