Phytomisan – Leidenschaft für Naturmedizin

(fair-NEWS)

Jeder von uns denkt sicherlich hin und wieder einmal nostalgisch an seine Jugend zurück und vielleicht fällt uns dann auf, dass wir viele der schönsten Momente mit unseren Freunden aus Kindertagen teilen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen von einem ganz besonderen Freund erzählen, der mich seit über 30 Jahren auf meinem Lebensweg begleitet. Zwar trieb es jeden von uns im Laufe der Zeit in die verschiedensten Ecken der Welt, dennoch zählt er zu den außergewöhnlichsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte. Dr. Shahid Nasim beeindruckt nicht nur mit seiner Menschlich- und Großzügigkeit, sondern auch durch sein immenses medizinisches Wissen. Neben einem Facharzt in Chirurgie und Onkologie zählt auch ein Abschluss in alternativer Medizin zu seinen Qualifikationen. Die Tatsache sieben Sprachen zu beherrschen, verdankt er seiner multikulturellen Erziehung, denn aufgrund der Tätigkeit seines Vaters als UNO-Diplomat (Botschafter) lebte die Familie im Laufe der Jahre in den unterschiedlichsten Ländern.Ein schwerer Schicksalsschlag in Dr. Nasim‘s früher Kindheit erwies sich jedoch als prägend für seinen weiteren Lebensweg. Seine Mutter verlor den Kampf gegen Krebs, als er sieben Jahre alt war. Bevor sie starb, musste er ihr das Versprechen geben Arzt zu werden um Krebspatienten Hoffnung auf Heilung geben zu können.Der Verlust seiner Mutter war ausschlaggebend für seine Entscheidung Arzt zu werden und speziell einen Abschluss in Onkologie anzustreben. Sicherlich sah er darin nicht nur eine Möglichkeit künftigen Krebspatienten helfen zu können, sondern auch seine ganz eigene Art der Trauerverarbeitung.Dr. Nasim erwies sich als ein brillanter Student, bereits im Alter von 15 Jahren absolvierte er erfolgreich die Abiturprüfungen. Daraufhin folgten Abschlüsse in Deutsch als Fremdsprache an der Universität Bielefeld, sowie in englischer Literatur in London und wurde außerdem gleichzeitig aufgrund seiner Bestnoten an einer der renommiertesten Hochschulen für Medizin aufgenommen.In den darauf folgenden Jahren bewältigte er scheinbar unaufhaltsam einen Schritt nach dem anderen auf der Karriereleiter. Bereits mit 22 promovierte Dr. Nasim in Medizin, mit 27 schloss er in seine Ausbildung zum Chirurg ab und drei Jahre später machte er seinen Facharzt in Onkologie. Anschließend ließ er sich in den Lehren der Alternativen Medizin weiterbilden. Wie bereits in seinen Kindertagen lebte und praktizierte er in zahlreichen Nationen unter anderem praktizierte er als Onkologe in diversen Londoner Krankenhäusern, Frankreich, Deutschland und der Schweiz usw. Er absolvierte seine chirurgische Ausbildung in Frankreich. Danach eröffnete er seine erste eigene Praxis in Basel in der Schweiz.Als Onkologe erkannte er die Nebenwirkungen von Medikamenten und fragte sich, wie seine Kollegen in der Vergangenheit die Kranken heilten. Um eine Antworten zu finden, vertiefte er sich in die antike Literatur, bis zu Dr. Avicenna (980-1037) Autor von Kanon der Medizin, Al-Razi (gest. 933), Razès (850-926) usw. um eine neue Perspektive zur Behandlung von Krebs und anderen Krankheiten zu finden.Auf diesem Wege stieß er zum Beispiel auf mehr als 300 verschiedene Pflanzen, die er im Labor seiner eigenen Praxis zu Forschungszwecken nutze. Vier Jahre lang verpflichtete er sich somit nicht nur seiner Berufung als Arzt, sondern auch der Wissenschaft im Kampf gegen den Krebs, Depressionen und Krankheiten des Nerven- und Immunsystems. In dieser Zeit war Dr. Nasim stets darauf bedacht, ausschließlich mit pflanzlichen Inhaltsstoffen zu arbeiten und stellt nun ein qualitativ hochwertiges Sortiment an natürlichen Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmitteln zur Verfügung, welche sich unter anderem dadurch auszeichnen, ohne Tierversuche entwickelt worden zu sein.Er lancierte erstmalig den Öl-Guss auf die Stirn in der Schweiz, zur erfolgreichen Behandlung von Erkrankungen wie Nervosität, Depressionen, Angstzustände, Migräne und Schlaflosigkeit. Diese wurde von der Schweizerischen Krankenkassen anerkannt und die Kosten wurden übernommen.Auch diverse Schweizer Journale wie das Bolero-Magazin und die Basler Zeitung zeigten sich begeistert und schrieben:„Nach der Behandlung fühlt sich der Kopf wie leergefegt an, gereinigt von allen belastenden Gedanken und die wiedergewonnene Harmonie zwischen Körper und Seele schafft Platz für einen emotionalen Neustart.“Dieser Eindruck wird von Dr. Nasim auch selbst in einem Interview beschrieben: „Die Therapie hilft dabei Ihre Gedanken zu ordnen und somit einen ganz neuen Ansatz bei der Problembewältigung zu finden. Das Gefühl eines befreiten Verstandes hilft außerdem Migräne und Schlaflosigkeit zu mildern.“Dr. Shahid Nasim belässt es allerdings nicht nur beim einfachen Verkauf seiner Produkte: Zusätzlich entwickelte er noch eine spezielle Massagetechnik, die dem Körper bei der Reinigung und Entgiftung nach einer belastenden Chemo- und Strahlentherapie helfen soll. Besonders wichtig ist es ihm außerdem, sein Wissen weiterzugeben. So hält er regelmäßig Vorträge und Seminare, um Physiotherapeuten, Krankenschwestern und andere praktizierende Ärzte mit seinem Angebot und dessen Umgang vertraut zu machen. Weiterhin ist Dr. Nasim regelmäßig Gast bei internationalen Konferenzen zum Thema Medizin und Gesundheit und referiert selbst zu seinen eigenen Studien, wie beispielsweise in München über mögliche Präventionsmaßnahmen von Prostatakrebs.Der Erfolg seines Konzepts spricht für sich. Seine Produkte, in die er Zeit, Geld, Energie, sowie sein medizinisches Know-how investiert hat, haben schon vielen Patienten zu einem besseren Leben verholfen.Die Harmonie zwischen Körper und Seele findet sich nicht nur in Dr. Nasims eigenen Entwicklungen wieder, er hat sie sich selbst zum Lebensmotto gemacht. Für ihn findet sich der Schlüssel zum Glück in der Einfachheit der Dinge und im Streben nach somatischer, sowie psychischer Balance. Das Vertrauen in seine eigenen Produkte spiegelt sich auch in einem Vorfall im Frühjahr 2010 wieder, als er eines Nachts einen Schlaganfall erlitt. Seine infolgedessen zurückgebliebene Lähmung behandelte er selbst erfolgreich mit seinem Massage-Öl und konnte bereits nach sechs Wochen wieder sprechen und den betroffenen Körperteil bewegen.Derzeit arbeitet er in Frankreich an der Erweiterung seines ganzheitlichen Sortiments. Heute sind seine Produkte in Frankreich, Deutschland und Großbritannien erhältlich Deutschland und Großbritannien,Kanada, Spainen und Marokko erhältlich.Anna-Marie Freude, LondonDr. Shahid NasimGründer Labor Phytomisan