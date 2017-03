Kofax ermöglicht global agierenden Pharmaunternehmen einen viel schnelleren Zugriff auf klinische Studien im Vergleich zu manuellen Prozessen

(fair-NEWS)

Frankfurt, 24. März 2017 - Kofax, ein führender Anbieter innovativer Lösungen zur Vereinfachung der geschäftskritischen ‚First Mile‘, gab bekannt, dass ein global agierendes Pharmaunternehmen die Erfassung und Verarbeitung von klinischen Testdaten durch die Implementierung einer Kofax Mobile Capture Lösung straffen und beschleunigen konnte. Aufgrund der automatisierten Verarbeitung wird ein schnellerer Zugriff auf Informationen ermöglicht, die für die Verbesserung von medizinischen Präparaten, der Entwicklung von neuen Produkten und strengen Sicherheitsbestimmungen, benötigt werden.Vor dem Einsatz der Kofax-Lösung erfolgte alles manuell - das Fotokopieren, das Zusammenstellen, der Transport, die Klassifizierung und die Eingabe von Daten in das Dokumentenmanagementsystem. Alleine dieser Vorgang benötigte in etwa drei Monate. Mit der Kofax-Lösung verarbeitet das Unternehmen jetzt klinische Studien in weniger als 15 Minuten oder anders gesagt 8.000 Mal schneller.Gestartet hat das Unternehmen seine digitale Reise mit der Einführung von Kofax Capture und Kofax Transformation Modules, um eine globale Erfassung, Klassifizierung und Datenextraktion zu etablieren. Im nächsten Schritt wurde Kofax Mobile Capture eingesetzt, um die mobilen Geräte der klinischen Forscher in Erfassungsgeräte zu verwandeln. Die kombinierte Lösung lieferte vollautomatisierte Prozesse sowie eine PDF-Dokumentengenerierung.Umfangreiche Qualitätssicherungsmaßnahmen sorgten dafür, dass die kombinierte Lösung die erwartete Funktionalität lieferte und vollständig mit allen Prozessvalidierungsstandards übereinstimmte, die Pharmaunternehmen benötigen, um elektronische „Test-Master-Dateien“ zu erhalten. In diesen Test-Master-Dateien ist jedes Dokument enthalten, das sich auf jede klinische Studie bezieht.Zitat„Kofax Mobile Capture optimiert die Art und Weise, wie Unternehmen wichtige Prozesse initiieren und die Interaktion mit Kunden, Interessenten, Partnern und Mitarbeitern verbessern“, sage Reynolds C. Bish, Chief Executive Officer of Kofax. „Durch die Einbeziehung von Kofax Capture und Kofax Transformation Modules für die Erfassung, Klassifizierung und Datenextraktion war dieses Pharmaunternehmen in der Lage, bei der Bearbeitung eines Dokuments Zeit von Monaten zu Minuten einzusparen. Mit dieser Verbesserung entsteht das Potential, die Wirksamkeit von medizinischen Präparaten und Behandlungen positiv zu beeinflussen.“Weitere InformationenGlobal Pharmaceuticals Company Anwenderbericht



Bildinformation: Logo Kofax