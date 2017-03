Preissenkung für Kuba

(fair-NEWS) Kiel, 24.03.2017. Der Studien- und Erlebnisreiseveranstalter Gebeco konnte für den beliebten Abreisemonat November, die Preise für viele Kuba-Reisen um bis zu 500€ pro Person im Doppelzimmer senken. Grund dafür ist eine Nachverhandlung der Preise durch den Reiseveranstalter. Die Reisenden profitieren davon und erleben mit Gebeco das karibische Inselparadies im November zu Best-Preisen.



Reisebeispiele

Kuba - Paradies der Karibik

Die 11-Tage-Erlebnisreise beginnt in Havanna. Die Kleingruppe startet ihre Entdeckungsreise durch die Inselhauptstadt mit einer Rundfahrt im Cabriolet. Bei einem Spaziergang durch die koloniale Altstadt erkundet die Gruppe die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und besucht eine traditionelle Tabakfabrik. Am Abend besteht die Möglichkeit, die legendäre, farbenfrohe Tropicana-Show zu erleben oder den Abend mit einem kubanischen Cocktail in einer klassischen Bar ausklingen zu lassen. Entlang der „Tabak-Route“ führt die qualifizierte Reiseleitung die Gruppe weiter in den Westen der Insel. Unterwegs darf ein Besuch bei einem „Veguero“ (kubanischer Tabakbauer) nicht fehlen. Ein besonderes Highlight ist die imposante Felsmalerei der Prähistorischen Mauer im Mogote-Tal. In Cienfuegos, der Perle des Südens, entdeckt die Gruppe den José-Martí-Platz und erfährt mehr über das nostalgische Terry-Theater. Die Küstenstraße führt weiter zum UNESCO-Weltkulturerbe Trinidad. Die sehr gut erhaltene Kolonialstadt und frühere Heimat der kubanischen Zuckerbarone beeindruckt durch ihre einzigartige Kolonialarchitektur. In Santa Clara besucht die Gruppe das Ché Guevara Denkmal und lernt mehr über den marxistischen Revolutionär und Guerillaführer, der an diesem Ort seinen größten Sieg errang und auch seine letzte Ruhestätte fand. Die weißen Strände Kubas laden die Gruppe schließlich dazu ein, die erlebnisreichen Tage in entspannter Atmosphäre Revue passieren zu lassen.

„Kuba-Paradies der Karibik“, Gebeco Länder erleben

11-Tage-Erlebnisreise ab 2.595 € inkl. Flüge

Link zur Reise: https://www.gebeco.de/reisen/2471000

Termine: 25.01.-04.02., 22.02.-04.03., 15.03.-25.03., 12.04.-22.04., 20.09.-30.09.,

25.10.-04.11., 08.11.-18.11.*, 22.11.-02.12.2017**

*p.P. im DZ bis zu 350€ günstiger, **p.P. im DZ bis zu 500€ günstiger



Kuba - karibische Vielfalt

Die einzigartige Vielfalt Kubas fasziniert jeden Besucher. Mit Gebeco erleben Gäste den nostalgischen Charme der größten Insel der Karibik, genießen herrliche Traumstände und lassen sich von der puren Lebensfreude der Kubaner und der allgegenwärtigen Musik mitreißen. Die 16-Tage-Erlebnisreise beginnt in dem kleinen Küstenstädtchen Gibara, direkt am karibischen Meer. Entlang des Küstenpanoramas geht es durch den Humboldt-Nationalpark weiter nach Baracoa. Die Festung Matachín ist der ideale Ort, spannenden Piratengeschichten zu lauschen. Auf dem Weg nach Santiago, der heimlichen Hauptstadt Kubas, hält die Gruppe an einer Finca und hat die Gelegenheit, beim Plausch mit den „Campesinos“ (Landwirte) Wissenswertes über die Kakaoproduktion zu erfahren. Natürlich sind die Gäste eingeladen, auch ein Tässchen zu kosten. Von der Festung El Morro genießt die Kleingruppe die spektakuläre Aussicht über die Stadt Santiago, die karibische See und die Berge der Sierra Maestra. Der Abend klingt in einer der vielen Musikbars bei einem Glas Cuba Libre aus. Von Santiago geht es weiter die Westküste der Insel hinauf in den Norden. Im Tal der Zuckerrohrmühlen erlebt die Gruppe die Geschichte des Zuckeranbaus hautnah. In der Tropfsteinhöhle Cueva del Indio steht eine Bootsfahrt auf einem unterirdischen Fluss auf dem Programm. In Havanna angelangt, bietet sich der Gruppe die Gelegenheit, eine Tropicana-Show zu besuchen und sich von der farbenfrohen Darbietung verzaubern zu lassen. Am Ende der Reise bleibt noch genügend Zeit, in Jibacoa an einem der schönsten Strände der Insel zu entspannen.

„Kuba-karibische Vielfalt“, Gebeco Länder erleben

16-Tage-Erlebnisreise ab 3.195 € inkl. Flüge

Link zur Reise: https://www.gebeco.de/reisen/2476000

Termine: 11.01.-26.01., 25.01.-09.02.,08.02.-23.02., 22.02.-09.03., 08.03.-23.03., 15.03.-30.03., 22.03.-06.04., 26.04.-11.05., 17.05.-01.06., 02.08.-17.08., 20.09.-05.10., 18.10.-02.11., 25.10.-09.11., 01.11.-16.11.*, 08.11.-23.11.*, 15.11.-30.11.*, 22.11.-07.12.2017**, 20.12.2017-04.01.2018

*p.P. im DZ bis zu 300€ günstiger, **p.P. im DZ bis zu 400€ günstiger