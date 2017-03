Roman über Folgen der Schockdiagnose Krebs

(fair-NEWS)

Schönberg/Ockfen, 24. März 2017: Die Krankheit Krebs betrifft heutzutage beinahe jede Familie. Zahlreiche Menschen sind davon betroffen oder beschäftigen sich mit diesem Thema. Die Autorin Caro Line lädt interessierte Leser ein, sie auf einer Reise der Trauer zu begleiten. Dramatik, Herzschmerz, Gefühle und Liebe zeichnen die Geschichte von LIZA aus, die am 24. März 2017 vom Booklounge Verlag veröffentlicht wird.Es ist eine vertraute Situation: Er stirbt an den Folgen seiner Krebserkrankung. Sie trauert und fällt in ein tiefes Loch. Wie soll sie weiterleben, nachdem ihr geliebter Ehemann aus dem Leben gerissen wird? Was, wenn sich dann auch noch herausstellt, dass sie ihn gar nicht kannte? Die Autorin lässt ihre Protagonistin genau diese Situation durchleben: Während der stationären Behandlung begleitet Liza ihren Jens aufopferungsvoll, obwohl ihr die Geburt des gemeinsamen zweiten Kindes kurz bevor steht. Als er den Kampf gegen den Krebs verliert, wird ihr der Boden unter den Füßen weggerissen, wobei sie sogar ihre Kinder verstößt. In ihrer tiefen Trauer muss sie erfahren, dass das Eheleben ein großes Geheimnis verbirgt, für das sie büßen wird, und sie über die Landesgrenze hinaus – nach Luxemburg – führt.Die Autorin:Caro Line, die mit bürgerlichem Namen Caroline Minn heißt, wurde 1984 in der ältesten Stadt Deutschlands, Trier, geboren. Neben ihrem Beruf als Zahnmedizinische Fachangestellte liebt sie es, täglich in die Welt ihrer Protagonisten einzutauchen und sie am Ende ihre eigenen Wege gehen zu lassen. „Ich wünsche mir, dass die Leser dank meiner Geschichten ihrem hektischen Alltag entfliehen können und sich dabei gut unterhalten fühlen“, so die Autorin.Weitere Informationen über Caro Line finden Sie unter www.autorin-caro-line.de oder auf facebook.com/CaroLineAutorin.