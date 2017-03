Coupa unterzeichnet Partnerschaftsvertrag mit Solmate

(fair-NEWS)

San Mateo / München – 24. März 2017 – Coupa Software (NASDAQ: COUP), eines der führenden Unternehmen im Bereich Cloud-basiertes Spend Management, und die Solmate Group haben jetzt einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Damit stärkt Coupa über den neuen Partner sein Value-as-a-Service-Angebot in der Benelux-Region.Solmate, mit Sitz in `s-Hertogenbosch in den Niederlanden, unterstützt mittelständische und große Unternehmen bei der Optimierung ihrer Prozesse im Finanzbereich. Die Niederländer verfügen über das dafür notwendige Know-how, große Erfahrung und die passenden Experten. Solmate wird die Coupa-Lösung in der Benelux-Region im Markt platzieren, implementieren und sich dabei auf mittelständische Unternehmen fokussieren.„Coupa ist ein innovatives Unternehmen. So unterstützt Coupa seine Kunden dabei, Veränderungen im Markt auch kurzfristig in der Lösung abzubilden und so Wettbewerbsvorteile zu erzielen“, sagt André Remmelzwaan, Eigentümer und CEO, Solmate Group. „In der sich stets wandelnden Finanzwelt reicht die Investition in Software allein nicht aus. Der Wert für die Unternehmen liegt im einfachen Umgang mit diesen Programmen. Die Idee von Coupa und der Ansatz des Value-as-a-Service passen perfekt in unsere Vision, wie Finanzprozesse künftig abgewickelt werden.“„Die Position von Solmate in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Immobilien, Luftfahrt und im Bausektor unterstützt uns dabei, diese Märkte in der Region Benelux zu erschließen“, erläutert Philippe Martinez, Vice President EMEA Alliances, Coupa. „Die Erfahrung des Solmate-Teams und die mehrsprachigen Berater, ermöglichen eine noch breitere Kundenansprache als bisher. Im Gegenzug liefern wir mit unserem Value-as-a-Service-Ansatz Solmate ein wertvolles Werkzeug, um bei deren Kunden zusätzliche Einsparpotenziale im Bereich Spend Management zu identifizieren.“



