myPARM auf dem Podest am Projekt Portfolio Management (PPM) Praxistest

Das Projektportfoliomanagement umfasst die Analyse und übergeordnete Führung eines Projektportfolios anhand der Schlüsseleigenschaften der Projekte. Das Ziel des Projektportfoliomanagements ist es, die optimale Mischung der Projekte innerhalb der gegebenen Bedingungen (wie Kundenanliegen, strategische Ziele oder verfügbare Ressourcen) zu finden, welche den größten Beitrag zur Erfüllung der Ziele der Organisation leisten kann. Somit zielt das Projektportfoliomanagement vor allem auf eine höhere Effektivität der Projektwirtschaft, während beim Projektmanagement im Allgemeinen vor allem die effiziente operative Umsetzung von Projekten im Vordergrund steht.Die Firma CSP hat am 23.11.2016 zehn sorgfältig vorevaluierte Anbieter von Projekt Portfolio Management Software zum Praxistest nach Zürich eingeladen. Dabei stand die praxisbezogene Bewertung durch die Teilnehmenden im Vordergrund.Nebst mehrheitlich deutschen Produkten stellten sich auch die beiden US Giganten MS Project und CA PPM den über 70 Teilnehmen¬den aus verschiedenen Branchen.Einmal mehr wurde bestätigt welch hohe Innovationskraft und Qualität europäische KMUs entwickeln können. So erzielten ein deutsches Produkt und das schweizerische myPARM die besten Gesamtbewertungen (siehe Abbildung. Note 3 bedeutet „vollständig erfüllt“, Note 1 „teilweise erfüllt < 50%“).Das sagt der abschließende Bericht der CSP zu myPARM (Zitat):„Die PPM-Lösung von parm ag überzeugt mit in vielen Bereichen ausgezeichneten Bewertungen und einem ausgewogenen Mix bei den allgemeinen Kriterien.Der mächtige Funktionsumfang gepaart mit den beeindruckenden Resultaten bezüglich Konfigurierbarkeit macht myPARM zu einem interessanten Tool für viele Situationen, vor allem aber für ein Umfeld, in dem es sich lohnt, in eine organisationsspezifische Anwendung zu investieren. Tendenziell dürfte die Lösung daher ganz besonders die projektgetriebenen Organisationen mit Ingenieur-orientiertem Hintergrund, so z.B. auch Forschung und Entwicklung, ansprechen.“Eine große Stärke von myPARM ist die lückenlose Verbindung zwischen der strategischen Zieldefinition (z.B. mittels Balanced Scorecard) und der operativen Umsetzung der zur Zielerreichung definierten Maßnahmen. Die Entwicklung und Implementierung von Strategien findet zunehmend in Form von Projekten statt. Projektarbeit wird so zur Strategiearbeit und Strategiearbeit zur Projektarbeit.Welche Chancen und Risiken existieren in meinen Projekten? Kann ich direkt im Projektmanagement-Tool mit dem Team und den Stakeholdern kommunizieren? Denn Kommunikation ist der wichtigste Faktor für ein erfolgreiches Projektmanagement, insbesondere dann, wenn es um standortübergreifende Zusammen¬arbeit geht. Hier kann es besonders lohnend sein, auf ein effektives Tool wie myPARM zurückzugreifen, das diese Aspekte voll integriert anbietet.Der ausführliche Bericht zum PPM-Praxistest 2016 der CSP AG kann auf der Website der CSP direkt bestellt werden. www.csp-ag.ch/praxistest.html



Bildinformation: Bewertung PPM Software Tools Vergleich