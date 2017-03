Building Bridges @ 30works

(fair-NEWS)

Thomas Baumgärtel „Building Bridges” @ 30works31. März 2017, 18:30 UhrBrücken bauen statt Mauern errichten: Thomas Baumgärtel präsentiert seinenneuen Werkzyklus, der ein so poetisches wie klares Bekenntnis zu Freiheit,Gleichheit und Brüderlichkeit darstellt...In lauten Zeiten sind es manchmal die leisen Symbole, die uns zur Reflexion undBesinnung ermahnen. Und so ist es kein Zufall, dass Thomas Baumgärtel in seinemneuen Werkzyklus „Building Bridges“ ausgerechnet Brücken zum Leitmotiv macht. Dennwo frisch inaugurierte Präsidenten und vermeintliche Weltenlenker von der Errichtungneuer Mauern, von Abschottung, Strafzöllen und Protektionismus sprechen, bekennt sichder Künstler zum Antipoden der Mauer: die Brücke als Symbol der Verbindung, desoffenen Austauschs und des sprichwörtlichen „aufeinander Zugehens“.Architekturallegorien mit TiefeIm bedingungslosen Kampf für die Freiheit der Kunst zeigte Thomas Baumgärtel vonAnbeginn seiner Karriere Haltung und klare Kante. Mal mit ironischen Mitteln wie mit derBanane, die zum weltweiten Symbol für die Kritik am Kunstmarkt avancierte, mal mitdrastischen Mitteln wie in seiner Holocaust-Werkreihe. Am überzeugendsten istBaumgärtel immer dann, wenn er seine künstlerischen und gesellschaftskritischenIntentionen in gleichsam abstrahierende wie poetische Bildwelten kleidet, wo zu guterLetzt die reine Ästhetik und die handwerkliche Virtuosität über die Malaisen der Weltsiegen. Und so zu einem ebenso hoffnungsvollen wie eindringlichen Anstoß auf Besserungwerden. „Die Brücke ist eine Allegorie der Überwindung von Hindernissen. Deshalb ist esjetzt dringlicher denn je Brücken zu bauen. Sowohl echte als auch symbolische.“, sagtThomas Baumgärtel. Dieses Anliegen spiegeln seine kraftvollen, mitunter elegischenInszenierungen berühmter Monumente wie der Hohenzollernbrücke, der Berliner Brückeund der Brooklyn Bridge wider. Mit ihrer verwaschenen Optik, flankiert von Unschärfen,die sich zum Hintergrund vertiefen, schafft Baumgärtel somnambuleArchitekturallegorien, die zwischen Romantik, Impressionismus und Fotorealismusoszillieren. „Brücken gehören zu den spannendsten Bauwerken, weil sie gleichsamstatisch und schwebend konzipiert sind, voller Höhen und Tiefen in ihrer Struktur. Sieumgibt ein konstantes Spiel aus Licht und Schatten.“, fasst Thomas Baumgärtelzusammen.Wegnehmen & ZurückgebenVerstärkt wird dieser Licht- und Schatteneffekt bei vielen Arbeiten noch durch dieUntergrundstruktur: Denn hier bediente sich Baumgärtel alter Plakate, die er inakribischer Arbeit von Brückenpfeilern riss – und so überhaupt erst auf die Idee zu einerBrückenserie kam. „An den Plakaten haftete nicht nur der Staub, der Dreck und die Aurader Straße, sondern rein strukturell auch das Muster und sogar Reste der alten Brückenpfeiler mit ihren Backsteinmauern. Das ist Street Art pur. Und lädt zurWeiterverarbeitung und Rekultivierung ein.“, so Baumgärtel. Damit implementiert er in„Building Bridges“ auch den Stil der Affichisten und der Décollage, wo das Prinzip desWegnehmens, Zufügens und Wiederverwertens von Plakaten zum Tragen kommt.Baumgärtel nimmt der Brücke hintergründig das Plakat, um es vordergründig wieder miteiner Brücke zu bestücken – „Building Bridges“ zitiert neben der Brückensymbolik und –Metaphorik und dem Spiel um Epochen, Stile und ästhetische Konzepte somit auch dasPrinzip des philosophischen Gleichgewichts.Zudem lässt er verschiedene Techniken einfließen und verdichtet sie zu einer homogenenKomposition. So schafft er mehrere Acryl-Untermalungen in Grauschichten, die er umTiefen und Lichteffekte auf Basis von Spraylack ergänzt. Das gipfelt in einer betörenden,wie weichgezeichneten Optik, die dank der durchscheinenden Mauerstruktur desPlakatuntergrunds noch effektvoll verstärkt wird.„Building Bridges“ markiert mit 20 neuen, atelierfrischen Arbeiten einen Höhepunkt imSchaffen von Thomas Baumgärtel. Und beweist einmal mehr, dass seine Werke auf allennur denkbaren Ebenen relevant sind und bleiben.Die Laudatio auf Thomas Baumgärtel wird Susanne Laugwitz-Aulbach, Kulturdezernentinder Stadt Köln halten.Thomas Baumgärtel „Building Bridges“ @ 30worksVernissage: Freitag 31.03.2017, 18:30 UhrLaudatio: Susanne Laugwitz-Aulbach.Ausstellung: vom 31.03.2017 bis 29.04.2017Öffnungszeiten: Do - Fr 15-19 Uhr, Sa 12-17 Uhr



Bildinformation: 30works gallery