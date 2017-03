»Passion for Photography« – ILFORD verleiht der Fotografie eine hohe künstlerische Note

(fair-NEWS)

ILFORD Creative Emulsion ermöglicht die Erstellung von einzigartigen KunstwerkenILFORD Imaging Europe gibt die Verfügbarkeit von »ILFORD Galerie Creative Emulsion« bekannt. Als neue innovative Ergänzung zum Galerie-Sortiment löste sie auf der Photokina positive Emotionen aus und gewann eine hohe Aufmerksamkeit. ILFORD Galerie Creative Emulsion bietet Kunstfotografen und Druckern die Möglichkeit, auf dem Papier ihrer Wahl einzigartige Werke als Unikat zu erstellen.„Heute gibt es viele verschiedene Arten von unbeschichteten Kunst-, Baumwoll-, Washi- und Bambuspapieren auf dem Markt. Die Einführung von ILFORD Galerie Creative Emulsion ermöglicht es Fotografen und Kunstdruckern, hochwertige Inkjet-Drucke mit dem Papier ihrer Wahl zu erstellen“, so Arnoud Mekenkamp, Geschäftsführer von ILFORD Imaging Europe.“Die ILFORD Galerie Creative Emulsion ist eine wasserbasierte Beschichtungslösung zur Erstellung von Inkjet-Druckmedien aus umbeschichteten Kunstdruckpapieren. Die Inkjet-Aufnahmeschicht wird manuell aufgetragen und erhöht damit die maximale Tintenaufnahmemenge sowie die Kratzfestigkeit des Drucksubstrates, die maximale Farbdichte und die Schärfe des Ausdruckes wird so erhöht.Die ILFORD Galerie Creative Emulsion ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Blend A und Blend B. Die beiden Emulsionen weisen unterschiedliche Beschichtungseigenschaften auf:Mit Blend A wird ein Verlaufen der Tinte auf dem Papier verhindert, wodurch Farbdichte und Schärfe desBildes verbessert werden, ohne dabei die Textur und den Farbton des Papiers zu beeinträchtigen.Blend B erhöht die Tintenaufnahme und Kratzfestigkeit der aufgetragenen Beschichtung. Gleichzeitig wird die Oberfläche geglättet und der Weißton des Papiers erhöht. Die erzielbare Maximaldichte ist höher als bei der Verwendung von Blend A.A und B können unabhängig voneinander eingesetzt, und je nach abschließendem Look und Finish des Druckes, können sie auch gemischt werden. Der Künstler kann mit den Mischungen experimentieren, um nach Wunsch seinen einzigartigen Ausdruck zu erstellen. Die Inkjet-Beschichtungslösung ist einfach zu verarbeiten und nach dem Trocknen und Glätten kompatibel mit allen heute handelsüblichen Foto-Tintenstrahldruckern.Als Werkzeug zum gleichmäßigen Auftragen der Emulsion bietet ILFORD zwei Rollrakel in einer Länge von 45cm an. Je nach Emulsion und Mischungsverhältnis können so Schichten von ca. 50 bzw. 90 Mikrometer auf das Papier aufgetragen werden. ILFORD Galerie Creative Emulsion ist jeweils in 1-Liter-Flaschen erhältlich.Informationen zu ILFORDGegründet im Jahre 1879, ist ILFORD eine der ältesten Fotomarken. Mit einer Historie, die über 135 Jahre umspannt, ist ILFORD bis zum heutigen Tage das Synonym bezüglich professioneller Qualität.Bildunterschrift»Passion for Photography« – Mit ILFORD Galerie Creative Emulsion.



