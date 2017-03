Trek n Learn - die neue Herausforderung in der Persönlichkeitsentwicklung

(fair-NEWS)

Moving your Life bietet mit Trek n Learn eine spannende und neuartige Kombination für wanderbegeisterte Menschen an, die sich in ihrem Urlaub nicht nur körperlich herausfordern, sondern auch persönlich weiterentwickeln möchten. Während eines neuntägigen Trekkings lernen die Teilnehmenden anhand eines konkreten persönlichen Themas, wie sie sich für ihr Berufs- oder Privatleben ein motivierendes Ziel setzen und dies im Alltag erfolgreich verwirklichen können.In diesem Sommer werden die Trekkingtouren auf zwei Anforderungsniveaus angeboten: die leichtere Variante im Nationalpark Sächsische Schweiz auf dem Malerweg und die etwas anspruchsvollere Alternative im Nationalpark Berchtesgadener Land mit Besteigung des Watzmanns und Umrundung des Königssees.Miteinander und voneinander lernen in faszinierender NaturBesonderes Highlight für die Teilnehmenden ist das intensive Zusammenspiel von beeindruckenden Naturlandschaften, körperlicher Herausforderung, Fortbildung und inspirierendem Gruppenerlebnis. Trek n Learn wird mit maximal 12 Personen durchgeführt und von einer zertifizierten Seminarleiterin wie einem Bergwanderführer professionell begleitet.Methodisch arbeitet Trek n Learn mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)® - ein wissenschaftlich basiertes Selbstmanagementtraining, dass sehr erfolgreich eingesetzt wird im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft, im Bildungs- und Sozialbereich wie auch im Hochleistungssport.



Bildinformation: Trek n Learn in der Sächsischen Schweiz auf dem Malerweg / Copyright Moving your Life