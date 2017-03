„Die Stammtischcrew“ von Rainer Geppert, Neuerscheinung

(fair-NEWS)

Mit „Geh‘ schreib‘ doch mal Deine Geschichten auf!“ entstand das Buch „Die Stammtischcrew“ von Rainer Geppert. Ein amüsanter Reiseführer mit witzigen Geschichten der Crewmitglieder an Bord des Segelschiffes. Hobbysegler können, so der Autor, den geographischen und landschaftlichen Details gänzlich vertrauen und dem Törn folgen.Auch für Nicht - Segler, Abenteuerlustige oder Unterhaltungssuchende bietet die Mannschaft, bestehend aus sieben Freunden, genügend Stoff zum Schmunzeln. Kommen uns die Wesenszüge und Erlebnisse doch nur allzu bekannt vor:Der - vor allem - körperlich überragende Rupert, der trotz seiner tellergroßen Hände geschickt die von ihm beschädigten Gegenstände repariert. Der kritikoffene Karl, der ebenso Eintöpfe wie Ereignisse phantasievoll ausschmückt. Der eigentliche Segelmeister Gerd, der alle mit seiner Segelleidenschaft angesteckt hat. Der kurssichere Navigator Herbert, für den die Küste dann doch immer wieder überraschend aussieht und der die Mannschaft mit selbstgebrauten Schnaps versorgt. Der fußballinteressierte Konrad, widmet sich nur passiv dem Segeln und verfolgt dabei aktiv die Tabellen diverser Meisterschaften, die Sonne und das Kartenspielen. Der bodenständige Paul, den Bauwerke mehr als Schiffe interessieren und der seit Jahren erfolglos seiner Passion, dem Fischen, frönt. Der manchmal größenwahnsinnige Rainer, der Skipper, der öfters von der Crew in seine Schranken verwiesen werden muss.Die ungleiche aber dennoch harmonische Segelgemeinschaft erlebt eine komplett andere Dimension des Segelns, als sie sich dazu entschließt die Segelaktivitäten von diversen Seen ins Meer hin zu verlegen. Ihre schönsten 14 Tagen des Jahres erwarten sie schon sehnsüchtig um den üblichen Pech und Pannen wieder mit Glück und Erfahrung entgegenzutreten.Das Buch mit der Erzählung eines Zweiwochen - Törns von Athen nach Rhodos ist rechtzeitig für die kommende Segelsaison als Paperback, Hardcover und eBook bei myMorawa von MORAWA Lesezirkel erhältlich.( Eine unkomplizierte Möglichkeit für Autoren, die weder Erfahrung im Buchdruck noch im Design mitbringen. Neben der hauseigenen Software, die Schritt für Schritt durch die Veröffentlichung führt, werden zusätzliche Leistungen wie Lektorat und Design angeboten. Nach Bestellung wird das Buch innerhalb von drei Tagen geliefert.)Die StammtischcrewVon Athen nach Rhodos. Ein feuchtfröhliches Inselhüpfen unter weißen Segeln in der ÄgäisRainer GeppertSeitenanzahl: 420ISBN: 978-3-99057-218-4Größe: 14,8 cm x 21,0 cmErscheinungsdatum: 07.09.2016Paperback: 18,99 €Hardcover: 978-3-99057-219-1; 28,99 €eBook: 978-3-99057-220-7; 3,99 €



Bildinformation: „Die Stammtischcrew“ von Rainer Geppert, Neuerscheinung