Den Frühling in den Bergen begrüßen – Hotel Schenna

Kultur und Unterhaltung – Familienhotel SchennaIn der Gegend rund um den Kurort Meran gibt es einiges zu erleben und zu entdecken. Zu den Ausflugstipps, die die Region Schenna zu bieten hat, zählt unter anderem der Tappeinerweg, welcher ein Wahrzeichen Schennas ist und als eine der schönsten Höhenpromenaden Europas gilt. Des Weiteren ist das Schloss Tirol ein beliebtes Ziel, ideal für Kinder und Erwachsene, die etwas von der Geschichte der Region erfahren möchten.Auch für Familien ist bestens gesorgt im Schenna Hotel Walder. In den Sommer-, Oster- und Herbstferien erwartet die kleinen Gäste ein tolles Kinderprogramm. Unter anderem stehen Schatzsuchen, Minigolf, Ponyreiten und vieles mehr auf dem Programm, sodass die Ferien unvergesslich bleiben und die Eltern auch mal ein paar Momente zu zweit genießen können.Südtiroler Gastfreundschaft im Hotel SchennaStilvolles Ambiente, zuvorkommender Service und eine begeisternde Aussicht, so stellt man sich eine gelungene Unterkunft vor. Das Hotel Walder in Schenna bei Südtirol blickt bereits auf eine 50-jährige Tradition zurück, von der die Gäste selbstverständlich profitieren. Gastfreundschaft und eine herzliche Atmosphäre ist hier im Preis inbegriffen und eine Herzensangelegenheit der Gastgeber.Für jeden was dabei - Appartement SchennaJe nach Personenanzahl und persönlicher Bedürfnisse kann die Zimmergröße ein entscheidender Faktor bei der Wahl der Unterkunft sein. Für die Erfüllung der Wünsche stehen drei Zimmerkategorien zur Verfügung: Das Komfort-Doppelzimmer, das Familienzimmer, sowie das Familien-Appartment. So kann man bequem zwischen der richtigen Größe und Ausstattung wählen.Zum Hotel gehört selbstverständlich auch eine Verwöhnküche, die es sich zum Ziel gemacht hat, jeden Tag neue Überraschungen zu bieten.Wellness kommt im Hotel Schenna Walder nicht zu kurz, dafür sorgen die Saunen, das Freischwimmbad, sowie das Solarium. Massagen und Beautybehandlungen können ebenfalls gebucht werden, um den Alltagsstress hinter sich zu lassen.Für weitere Informationen besuchen Sie am besten die hoteleigene Webseite: www.hotelwalder.com