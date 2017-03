Einmal St. Christina kennenlernen - Das Hotel Gröden

(fair-NEWS)

Entspannung im Hotel St. ChristinaDas Hotel bietet die perfekte Atmosphäre, um die Seele baumeln zu lassen. Die Kulisse, welche hier vorgefunden wird, lässt alles andere in den Hintergrund rücken. Der Urlaub entwickelt sich genau zu der Zeit im Jahr, in der dem Alltag keine Gedanken gewidmet werden. Wellness, wohltuend und sorgsam. Im Spa-Bereich, in der Sauna, im Dampfbad oder bei weiteren Angeboten des Hotels, kehren die Gäste zu ihrer inneren Mitte zurück. Kräfte tanken und sich Zeit nehmen für sich, das ist das Motto.Das Laufhotel für FeinschmeckerDas Restaurant zeichnet sich durch Frische und Qualität aus. Hier warten viele leckere Kreationen auf Sie. Jeden Tag entstehen in der Küche wahre Köstlichkeiten aus lokalen Produkten. Alpin-mediterrane Gerichte werden mit viel Liebe zubereitet. Ebenso kommt ausschließlich präzise ausgewählter Wein auf den Tisch. Alles in allem sorgt sich das Team, um eine genussreiche und gesunde Versorgung seiner Gäste.Dem Laufurlaub steht nichts im WegDie Natur wird Ihr ständiger Begleiter sein und dazu einladen, Flora und Fauna zu erkunden. Die Motivation und der Wille, einen sportlichen und erholsamen Urlaub zu verbringen, lassen dann nicht lange auf sich warten. Nicht zuletzt hat die märchenhafte Landschaft einen Einfluss darauf. Die Dolomiten sind majestätisch und verleiten zu tiefen Atemzügen im Angesicht der Schönheit. Das wiederum lässt die Kraftdepots schwarze Zahlen schreiben. Voller Tatendrang starten die Tage der Erlebnisse. Im Sommer sind Wanderungen, Radtouren und Laufeinheiten beliebte Aktivitäten, die mit inspirierenden Ausblicken Vollendung finden. Im Winter hingegen, wenn die unendlichen Wiesen und Berge in einem leuchtenden Weiß erstrahlen, heißt es Skier anschnallen!Interesse geweckt? Besuchen Sie die Webseite unter: www.cendevaves.it/de/