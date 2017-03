Das Eisacktal neu entdecken - Das Hotel Klausen

(fair-NEWS)

Essen vom Feinsten im Familienhotel SüdtirolDas Essen ist im Hotel Der Rierhof eine besondere Freude. Das Küchenteam baut auf frische Lebensmittel aus dem eigenen Garten und bereitet morgens wie auch abends nahrhafte und köstliche Speisen zu. Mit einem reichhaltigen Frühstück lässt es sich am besten in den aktiven Urlaubstag starten. Das wissen auch die Gastgeber und zaubern ein umfassendes Frühstücksbuffet mit Vitalecke, Säften und Tees. Und zu einem perfekten Start passt ein geschmacklich ebenso entzückendes Ende. So werden am Abend mediterrane Gerichte serviert, die mit Eigenbauweinen des Hotels Vollendung finden.Das Eisacktal in Südtirol bietet viele AktivitätenIn Südtirol gibt es viel zu sehen und ständig Neues. Das Eisacktal liegt zentral in Südtirol und ermöglicht einen abwechslungsreichen Urlaub, bei dem alle auf ihre Kosten kommen. Vor den Türen des Hotels entfaltet sich ein Naturparadies, das die Herzen von Wanderern und Outdoor-Sportlern höherschlagen lässt. Auch Kulturausflüge in und um das Eisacktal sind möglich, sowie erholsame Spaziergänge und Einkaufsbummel. Die historisch angehauchten Stadtzentren versprechen eine Reise in die Vergangenheit. So sammeln sich unzählige tolle Urlaubsmomente an.Das Wellnesshotel Klausen SüdtirolGäste können sich etwas Gutes tun und im Spa-Bereich zur Ruhe kommen. Die Mona Lisa-Oase ist der Teil im Hotel, in dem der Begriff Entspannung neue Dimensionen erreicht. Der Wellnessbereich lässt mit seinem breiten Angebot keine Wünsche offen. Unter anderem können die Gäste sich auf Sauna-Besuche, Massagen und auf Schönheitsbehandlungen freuen. Wer nach mehr Erholung strebt, dem stehen zum Beispiel ein türkisches Dampfbad, ein Ruheraum oder ein Whirlpool zur Verfügung. Auch für die Ansprüche der jüngeren Gäste ist gesorgt. Das Erlebnis-Hallenbad und Kinderbecken sind beliebte Treffpunkte und verbreiten viel Spaß und Freude.Sie haben Interesse? Lesen Sie weiteres auf der Webseite unter: www.rierhof.it/