Conrad Electronic: Es kommt Karma - mit Conrad

Hirschau, den 26. März 2017: Letzte Woche ist sein erstes Album erschienen und sein Super-Hit “Karma” ist seitdem der Ohrwurm der Nation: Mike Singer ist auf Platz eins der deutschen Albumcharts und der Grund für Schmetterlinge im Bauch tausender Teenie-Girls. Von Kassel bis Kaiserslautern, ab dem 30. März 2017 tourt Mike durch Deutschland aber: die VIP-Tickets sind jetzt schon restlos ausverkauft. Wer das neue Wunderkind deutscher Popmusik live erleben und ihn sogar (kreisch!) persönlich kennenlernen will, kann in der Zeit vom 27. März bis 2. April 2017 an einer einzigartigen Gewinnaktion von Conrad Electronic teilnehmen.Eins steht jetzt schon fest: ohne Mike Singer kein Sommer 2017. Deshalb stellt der Technikexperte Electronic Conrad alles zur Verfügung, was Fans brauchen um “Karma” in Dauerschleife und einfach überall hören und erleben zu können - ob unterwegs, im Freibad oder sogar in der Virtual Reality. Und bei Tourbeginn des neuen Superstars legt Conrad Electronic noch einen oben drauf: Beim Kauf von einem oder mehreren von insgesamt vier ausgewählten Artikeln zum Thema Mobile Lifestyle mit deutschlandweiter Bestpreisgarantie im Conrad Onlineshop über www.conrad.de/mikesinger (Freischaltung am 27. März ab 00.00 Uhr) hat jeder Käufer die Chance, seinem Idol einmal in die Augen zu schauen.Alle Käufer im Aktionszeitraum, die mindestens eins der Aktionsprodukte einkaufen, nehmen automatisch an einer Verlosung teil und gewinnen mit etwas Glück zwei der insgesamt 10x2 Exklusiv-Ticket-Paketen für ein Konzert der Wahl bei Mike Singers aktueller Karma-Tour inklusive Meet & Greet, zweimal Wunsch-Merchandise vor Ort und Stehplätzen in der ersten Reihe. Weitere Informationen zu den Produkten und dem Gewinnspiel unter www.conrad.de/mikesinger