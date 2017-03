Sehen ja, hören nein

(fair-NEWS)

as Körperwerk Gehrden bietet mit einem Team aus Osteopathen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten ganzheitliche Gesundheitsvorsorge. Das Therapiezentrum stand vor der Herausforderung, den 150 Quadratmeter großen Trainingsraum vom Eingangsbereich und der Rezeption abzutrennen. Denn die durch die Trainingssituation entstehenden Geräusche wurden am Empfang als äußerst störend wahrgenommen, so dass es nicht möglich war, ungestört Kundengespräche aufgrund des hohen Geräuschpegels zu führen. Da das Körperwerk sich ein helles Ambiente am Empfang mit Sicht in den Trainingsraum wünschte, kam eine Trockenbauwand nicht in Frage. Die beauftragte Acoustictex GmbH entschied sich für Trennwände aus dem Wabenkunststoff der Herforder Wacosystems GmbH & Co.KG, da diese sowohl Schallschirmung als auch Lichtdurchlässigkeit bieten. Entstanden ist eine ästhetische, transluzente Zonierung, die den Mitarbeitern an der Rezeption durch die Unterbrechung des Direktschalls raumakustischen Komfort bietet.Trotz seines geringen Flächengewichts von nur fünf kg / m2 sind die schallschirmenden Elemente Kandela T35 stabil sowie biegesteif und ideal für den Einsatz beim Körperwerk, da Glas aus statischen Gründen nicht in Frage kam. Das Produkt ermöglicht eine partielle Durchsicht und gewährleistet dennoch Sichtschutz im Gegensatz zu Glas. Angebracht auf einer Balustrade wurden die Designpaneele mittels Aluminium-U-Trennwandprofilen an Decke und Balustrade fixiert. Kombiniert mit einem Akustikdeckensegel und einem Akustikbild ist nun ungestörtes Arbeiten am Empfang möglich.Die rahmenlose Trennwand Kandela T35 setzt sich aus lichtdurchlässigem Sandwichmaterial und Aluminiumprofilen zusammen. Um eine durchgehende Trennwand zu erstellen, bietet Wacosystems die Aluschienen in Zuschnitten bis zu einer Läge von 3 Metern an. Dem PET-Sandwich dient eine WaveCore Wabe aus PET-Kunststoff mit 18 mm Waben-Zellweite als Kern. Die transparenten Deckschichten aus PET-Kunststoff werden mit einem glasklaren Spezialkleber dauerhaft verbunden. Die Trennwand bewahrt die Tiefe des Raumes und überzeugt mit besonderen optischen Effekten durch die Wabengeometrie. Sie ist mit einem Schalldämmwert von ca. 24 dB optimal für die Zonierung von Arbeits- und Aufenthaltsbereichen und zur Abschirmung von Schallquellen geeignet.Merkmale von Kandela T35- Standardmaße: 3020, 2480, 2020 mm (Höhe), 1200 mm Breite- Höhe mit Verbinder: + 66mm- Plattenstärke: 34,5mm- Schalldämmwert: ca. 24 dB- B1 schwer entflammbar nach DIN 4102- Flächengewicht: ca. 5kg/m²- partiell aus recyceltem Kunststoff hergestellt- verbindet Schallschirmung und Lichtdurchlässigkeit www.wacosystems.de und www.acoustictex.de



Bildinformation: Kandela T35 trennt Trainingsraum vom Empfangsbereich / Wacosystems