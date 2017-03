Politischer Brunch der ÖDP Region Düsseldorf und Niederrhein

(fair-NEWS)

(Meerbusch) – Am Sonntag, dem 2. April 2017 findet in Meerbusch ab 11:00 Uhr einPolitischer Brunch der ÖDP in Meerbusch, Bösingerhof - Route 66, Bösinghovener Straße 51, 40668 Meerbusch statt.Die Veranstaltung steht im Zeichen des Wahlkampfauftakts der ÖDP.Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen.



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Region Düsseldorf und Niederrhein