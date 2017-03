Vielfalt „made in America“

(fair-NEWS)

Waddinxveen, 27. März 2017 – Auf dem amerikanischen Mittagstisch ist sie schon lange nicht mehr wegzudenken: die Süßkartoffel. Denn ob nun als klassische Beilage zum Thanksgiving-Braten oder doch eher als raffinierte Zutat im Dessert: das orangene Wurzelgemüse ist genauso wandelbar wie gesund. Damit auch europäische Verbraucher die volle Geschmacksvielfalt entdecken, wird vom 1. bis 13. April in ganz Europa die „International Sweet Potato Week“ gefeiert – mit dabei das Bio-Handelsunternehmen Nature & More.„Die politischen Nachrichten aus den USA waren in den vergangenen Wochen meist wenig erfreulich“, erzählt Süßkartoffel-Produktmanager Ivar Schout. „Umso mehr freut es uns, mit der Bio-Süßkartoffel ein Stück amerikanische Kultur nach Europa zu bringen – und zwar so, wie das Land ist: bunt und vielfältig.“ Ob knusprig frittiert als Chips, sommerlich frisch im Salat oder als süße Zutat im Muffin: Der Phantasie sind bei der Zubereitung der Bio-Süßkartoffel keine Grenzen gesetzt. Doch nicht nur kulinarisch hat sie so einiges zu bieten. Auch ihre Inhaltsstoffe können sich sehen lassen und machen sie zur gesunden Alternative zu Kartoffelchips & Co.: Die orangefleischigen Sorten, erst recht aus Bio-Anbau, enthalten viel Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A, das zellschützend wirkt und die Abwehrkräfte stärkt. Außerdem stecken in der Süßkartoffel neben verdauungsfördernden Ballaststoffen auch wichtige Vitamine und Mineralstoffe wie Vitamine C, E und B6 sowie Calcium und Eisen.„Und dank unseres natürlichen Labelings, das das Bio-Logo mit einem gebündelten Lichtstrahl direkt auf dem Gemüse aufbringt, kommen die leckeren Bio-Süßkartoffeln zu ‚International Sweet Potato Week’ auch ohne Plastikverpackung in die Läden“, freut sich Schout.Die „International Sweet Potato Week“ läuft vom 1. bis zum 13. April 2017. Schweden, Deutschland, Frankreich, die Niederlande und weitere Länder beteiligen sich an dieser einzigartigen Aktion, die vom American Sweet Potato Marketing Institute und der North Carolina Sweet Potato Commission ins Leben gerufen wurde. Verbrauchern wird dieses vielseitige und gesunde Gemüse durch Verkostungen und Rezeptflyer in Naturkostläden und Supermärkten nähergebracht. Einzig in Frankreich wird es kein Promotion-Material geben.Nature & More bezieht seine köstlichen Bio-Süßkartoffeln direkt aus North Carolina von der Farm der Familie Barnes. Mehr über die Bio-Erzeuger-Familie erfahren Sie mit dem Code 170 auf www.natureandmore.de



Bildinformation: Dank des natürlichen Labelings kommen die Bio-Süßkartoffeln von Nature & More ohne Plastikverpackung in die Läden / © Nature & More