(fair-NEWS)

Saeid Fasihi, Geschäftsführer des Ludwigshafener Software-Unternehmens Fasihi GmbH, hat in Fulda gemeinsam mit 15 anderen Firmen aus ganz Deutschland das Siegel Wirtschaftsmagnet 2017 entgegengenommen. Das Siegel erhalten nur besonders starke Unternehmen, die für eine ganzheitliche und anhaltend erfolgreiche Unternehmensführung stehen und dies in sieben Bereichen belegen konnten.Die Verleihung des Siegels „Wirtschaftsmagnet“ fand im Rahmen des 1. Dialogtages der Oskar-Patzelt-Stiftung statt, die in enger Kooperation mit dem Träger des Siegels, der Wirtschaftsmagnet GmbH, steht. „Wirtschaftsmagneten erzielen Sogwirkung, weil sie in Stakeholder-Werten denken und handeln“, begann Christian Kalkbrenner, Geschäftsführer der Wirtschaftsmagnet GmbH die Laudatio für die Siegelträger. Mit den Worten „Zu den stärksten Unternehmen zählt die Fasihi GmbH“, wurde Saeid Fasihi das Symbol des „Magnus“, einem zwei Kilo schweren und 30 cm großen metallenen Award, an dem oben ein echter roter Magnet angebracht ist, übergeben. Der Award wurde entworfen von Werner Neumann, Geschäftsführer der CBV Blechbearbeitung GmbH.„Mit dem Siegel können die Unternehmen auf ihre Stärke aufmerksam machen, ohne großspurig aufzutreten. Die Qualifizierung dient der Performanceoptimierung und zeigt ihnen, wo sie im Vergleich zu anderen stehen und wo sie sich noch pointiert verbessern können. Daraus werden dann konkrete Maßnahmen entwickelt. Häufig ergibt sich dabei ein Motivationsschub für die Mitarbeiter, der die Unternehmer selbst überrascht“, erklärte Kalkbrenner die Besonderheit des Siegels.Weitere Informationen unter www.wirtschaftsmagnet.de



Bildinformation: Wirtschaftsmagnet 2017: Fasihi GmbH "eines der stärksten Unternehmen"