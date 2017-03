Entlastung für den Rücken beim Windschutzscheibenwechsel

(fair-NEWS)

Beim Austausch von Windschutzscheiben kann es schnell zu Über- oder Fehlbelastungen kommen. Ergonomische Arbeitsmittel, wie der ERGO Saugheber vom Autoglas-Zubehör-Spezialisten PMA/TOOLS AG, können Abhilfe schaffen.Der Monteur arbeitet mit dem ERGO Saugheber in aufrechter, anstatt in vorgebeugter Haltung. Möglich ist dies durch den verlängerten Griff, der nach oben abgewinkelt ist. Dadurch wird der Rücken geschont und der Bewegungsbereich erweitert. Die Arbeiten werden kontrolliert mit großer Hebelkraft ausgeführt. Nach Aussage des Herstellers PMA/TOOLS AG passen sich die Saugheber der Scheibenwölbung an und sind somit flexibel einsetzbar.Weitere Informationen unter http://eshop.pma-tools.de



Bildinformation: Der ERGO Saugheber von PMA/TOOLS AG