Moselriesling der Spitzenklasse: Weingut Fritz Haag am 9. April zu Gast im Restaurant „Belle Epoque“

(fair-NEWS)

(hob) Ein spannendes Genusserlebnis der besonderen Art bietet das Romantik Jugendstilhotel Bellevue in Traben-Trarbach. Im Rahmen der Reihe „Weingut des Monats“ werden im Restaurant „Belle Epoque“ die Moselrieslinge des international renommierten Weingutes Fritz Haag aus dem nahegelegenen Brauneberg präsentiert. Küchenchef Matthias Meurer hat für diesen kulinarischen Galaabend ein fünfgängiges Menü zusammengestellt.Während des Abends werden ausschließlich Rieslingspezialitäten aus den Steillagen rund um Brauneberg verkostet. Den Höhepunkt setzt Oliver Haag, der den Familienbetrieb 2005 von Vater Wilhelm Haag übernommen hat, mit einer edelsüßen „Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese“ aus dem Jahr 2011. Neben der ausgewogenen Säure besticht dieser Wein durch seine sinnliche Mineralität. „Wir haben uns auf handverlesene Rieslingweine spezialisiert, die auf den typischen Schieferböden der Mittelmosel wachsen.“Hundert Prozent Riesling. Liebhaber des Rieslings kommen am Weingut Fritz Haag nicht vorbei. Der Brauneberger Winzer hat sich auf die für die Mosel so typische Rebsorte spezialisiert. Seit Jahren werden hier ebenso filigrane wie raffinierte Spitzenweine angebaut, die von Weinkennern auf der ganzen Welt geschätzt werden. Die absolute Toplage des knapp 20 Hektar großen Weingutes ist der „Brauneberger Juffer“. Aufgrund seiner südlichen Ausrichtung mit den für die Mittelmosel so charakteristischen Steillagen bietet der Weinberg optimale klimatische Bedingungen, um hier ausdrucksstarke Moselrieslinge heranwachsen zu lassen.Matthias Meurer freut sich auf diesem Genussabend. „Das Besondere ist, dass wir die Menüfolge den präsentierten Weinen anpassen“, meint der Küchenchef des Restaurants „Belle Epoque“ im Jugendstilhotel Bellevue. „Da es ausschließlich Rieslingweine gibt, stehen exotischen Aromanoten im Mittelpunkt. Allerdings nicht Zitrone oder Ananas, sondern Weinraute und andere weniger bekannte heimische Wildkräuter. Aber mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten.“ Auf jeden Fall werden Matthias Meurer und sein Team ein kulinarisches Feuerwerk der Extraklasse zünden.Die Veranstaltungsreihe „Weingut des Monats“ startet mit den Rieslingweinen des Weingutes Fritz Haag aus Brauneberg am Sonntag, 9. April, 18 Uhr, mit einer exklusiven Weinverkostung im Rahmen eines von Küchenchef Matthias Meurer kreierten Fünf-Gang-Menüs.Information und Anmeldung: www.bellevue-hotel.de/weingutdesmonats



Bildinformation: Winzer Oliver Haag bringt leckere Rieslingweine mit. © Holger Bernert