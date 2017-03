Geh'n wir mal nach Hagenbeck

(fair-NEWS)

„Wege aus der Einsamkeit e. V. (WadE)“ übernimmt eine weitere Elefantenpatenschaft für die älteste Elefantendame bei HagenbeckWir freuen uns riesig auf Montag den 03.04.2017. 50 Senioren und Betreuern, sind unsere Gäste wenn WadE die 3. Patenschaft der alten Elefantendame Mogli übernimmt.Der Scheck von 3.000,00 Euro werden wir offizielle am 3.4.2017 um 11:30 Uhr, im Beisein von 50 Senioren, an Hagenbeck übergeben. Danach laden wir zu einem geselligen kleinen Lunch ein und dann können die Senioren mit ihren Begleitern noch ausgiebig den Tierpark neu erkunden, solange die Kräfte reichen.Mit dieser Veranstaltung möchte „Wege aus der Einsamkeit e.V.“ eine verstärkte Aufmerksamkeit für das Leben im Alter schaffen. Wir wollen helfen, Lebensfreude zu schenken. Mit der Elefantenpatenschaft möchten wir allen Senioren Mut machen. Mut, hinaus in die Welt zu gehen und das Leben zu genießen, sich mit Freunden und Bekannten zu verabreden und neue Lebenskraft zu tanken.“Die Patenschaft für Mogli im Namen der Senioren wurde durch die großzügige Spende ermöglicht.Papst Franziskus hat vor einiger Zeit folgendes gesagt: Ein Volk, das die Großeltern nicht ehrt, verliert seine Erinnerung und hat somit „keine Zukunft“. Dem stimmen wir zu. Zusammen mit den Senioren wollen wir einige schöne Stunden gemeinsam verbringen.Die von WadE eingeladenen 50 Senioren mit und ohne Demenz und ihre Begleiter kommen aus ganz unterschiedlichen Altenheimen, Tagespflege, Senioren WGs oder leben noch selbstbestimmt in ihren eigenen 4 Wänden. Die älteste Teilnehmerin ist 92 Jahre alt und freut sich nach sehr langer Zeit wieder auf einen Besuch bei Hagenbeck.



Bildinformation: Wege aus der Einsamkeit e.V.