Land der 3.000 Seen

Oldenburg. Club Aktiv, Reiseveranstalter und Seekajakpionier aus Oldenburg hat 2017 erstmals eine Seekajaktour in Litauen im Programm. Auf der 14-tägigen Tour können Reisende im Mai und August das Land aus einer ganz besonderen Perspektive entdecken, inklusive einheimischer Reiseleitung und Reisekoch.„Mit seinen über 3.000 Seen und Flüssen und der unberührten Natur bietet Litauen beste Voraussetzungen für eine Seekajakreise und lädt geradezu zum Kajafahren ein. Auch für Anfänger sind Litauens Gewässer geeignet“, so Lutz Müller, Inhaber von Club Aktiv. Die geführte Tour mit einheimischen, deutschsprachigem Guide beginnt bereits in Kiel. Von dort geht es mit der Fähre weiter in die Hafenstadt Klaipeda. Die erste Etappe führt die Reisenden entlang auf dem längsten Fluss Litauens, dem Nemunas (dt. Memel) bis zu seinem Delta. Dieses ist seit 1992 Naturschutzgebiet und beherbergt viele vom Aussterben bedrohte Tierarten. Auch das dem Delta vorgelagerte Kurische Haff in der Ostsee ist ein Paddelparadies. Seit 2000 zählt es zum UNESCO Weltkulturerbe. Ein weiteres Highlight Litauens ist die Kurische Nehrung. Sie trennt das Haff von der Ostsee und gilt als Naturwunder. Der bekannte deutsche Schriftsteller Thomas Mann verbrachte hier bereits seinen Urlaub und schwärmte von der einzigartigen Natur und Kultur. Die Tour endet schließlich in Nida, einem der bekanntesten Orte des Kurischen Haffs. Der Ort wird auch als „Sahara Litauens“ bezeichnet, da sich hier ein kilometerweiter Sandstrand mit den höchsten Dünen Europas erstreckt.Die Reisenden übernachten während der Tour in Gästehäusern, in Zelten auf Campingplätzen oder in freier Natur. Die Paddelzeit beträgt zwischen drei und sechs Stunden pro Tag, erlebnisreiche Erholung steht auf dieser Tour im Mittelpunkt. Und für das leibliche Wohl sorgt unterwegs ein Reisekoch, der die Tour begleitet. Die Reise findet im Mai und August statt und kann ab sofort gebucht werden. Zu Beginn findet eine Einweisung in die Paddeltechnik statt. Somit eignet sich die Tour auch für Anfänger.Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.club-aktiv.de oder telefonisch unter der Nummer 0441/9849812.Reisetermine:Fr. 12.05. - 25.05.2017Mo. 14.08. - 27.08.2017



Bildinformation: Paddeln entlang der Dünen (c) Simas Prusinskas