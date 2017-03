(fair-NEWS)

Ostern ist ein Fest mit vielen Traditionen und Bräuchen wie z.B.:Ostereier – Eier sind schon immer ein Symbol für die Fruchtbarkeit, das Leben und den Neuanfang gewesen. Das Suchen, der zu Ostern bunt bemalten Eier, ist schon seit Jahrhunderten ein Spaß für Groß und Klein.Osterfeuer – Es soll böse Geister und den Winter vertrieben.Ostermesse in Rom – Katholische Christen feiern zusammen mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche am Ostersonntag eine Messe auf dem Petersplatz in Rom.Osterlamm – Es gilt als Opfergabe und Osterschmaus.Osterbrot – Aufgrund der Armut vieler Menschen früher konnten sich nicht alle ein Lamm leisten. Stattdessen wurde aus einem süßen Teig ein Lamm gebacken.Ostergeschenke – Inzwischen ist es weit verbreitet, dass zu Ostern auch kleine Geschenke gemacht werden. Meist in Form eines Osternestes mit bunten Eiern, Süßes oder kleinen Präsenten.Hier eine kleine Auswahl an Büchern, womit man seinen Lieben eine Freude bereiten kann.Geschichten für Groß und KleinGeschichten für Groß und Klein ist eine Anthologie. Der gesamte Erlös kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstützt krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.http://henri-thaler.de/Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Leserherz erfreuen wird.Taschenbuch: 192 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 1 (16. Januar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3734749425ISBN-13: 978-3734749421Auch als E-Book erhältlich!Mystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Broschiert: 264 SeitenVerlag: Karina-Verlag (13. November 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056707ISBN-13: 978-3903056701Auch als E-Book erhältlich!Lebt wohl, FamilienmonsterSeit frühester Kindheit musste ich in meiner Familie gegen reale Monster kämpfen. In diesem Buch beschreibe ich, welche Auswirkungen der jahrelange Kampf auf mein bisheriges Leben hatte und wie ich es geschafft habe, mich von den Dämonen meiner Vergangenheit erfolgreich zu befreien. Lesermeinung: Heidi Dahlsen schreibt nicht einfach nur Bücher, sondern füllt diese mit Lebensgeschichten. Für sie ist das Schreiben eine Form des Verarbeitens ihrer Erlebnisse. Sie möchte aufwecken und wachrütteln, die Menschen sensibilisieren und mit Vorurteilen gegenüber psychischen Erkrankungen aufräumen. Sie wünscht sich, dass von diesen Krankheiten betroffene Menschen von der Gesellschaft toleriert, akzeptiert und vor allem in die Gesellschaft integriert werden. Bei allen in ihre Bücher gepackten Emotionen, Informationen und Abrechnungen gelingt es ihr noch, den Leser zu unterhalten.Taschenbuch: 240 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 2 (5. September 2014)Sprache: DeutschISBN-10: 1501076000ISBN-13: 978-1501076008Auch als E-Book erhältlich!Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und ErfolgGlücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.Format: Kindle EditionDateigröße: 181 KBGleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00P9XA8UUX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertAlle wichtigen Informationen zu den Büchern finden sie unter:http://christineerdic.jimdo.com/http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/http://brittasbuecher.jimdo.com/



Bildinformation: Britta Kummer