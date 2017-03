Kreidler E-Bike on Tour - deutschlandweite Roadshow mit großem Gewinnspiel

(fair-NEWS)

E-Bikes und Pedelecs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und spätestens seit dem Frühlingsanfang läuft die E-Bike-Saison 2017 auch bei der Traditionsmarke Kreidler auf Hochtouren. Unter dem Motto „Kreidler - E-Bike on Tour“ sind die Experten für E-Mobilität von März bis Juli wieder mit ihrer großen E-Bike-Roadshow unterwegs. Dabei stoppt „E-Bike on Tour“ bei mehr als 100 Kreidler-Fachhändlern in ganz Deutschland sowie in Teilen der Niederlande.An den Aktionstagen haben interessierte Besucher die Gelegenheit, sich bei ihrem Fachhändler umfassend über das Thema E-Mobilität zu informieren sowie alle Kreidler E-Bike-Modelle der Saison 2017 ausgiebig zu testen und zur Probe zu fahren – vom komfortablen City-E-Bike bis zum sportlichen E-MTB.Zeitgleich findet auch das große Kreidler E-Bike-Tour Gewinnspiel statt, bei dem Besucher im Fachhandel ebenso wie Interessierte im Internet, die Chance haben, eines von drei Kreidler Vitality Eco 3 mit Freilauf im Wert von 2.399,90 Euro zu gewinnen. Das komfortable E-Bike-Modell wurde 2016 von der Stiftung Warentest mit der Gesamtnote „Gut“ ausgezeichnet und bietet darüber hinaus exzellente Fahreigenschaften kombiniert mit kompromissloser Sicherheit. Das Gewinnspiel und alle Infos zu „Kreidler – E-Bike on tour“ findet man ab sofort im Internet unter: www.kreidler.com/de/e-bike/e-bike-tour.php



Bildinformation: Kreidler E-Bike Tour 2017