Konohamaru und Naruto - zwei etwas andere Ninjas

(fair-NEWS) Ich habe dieses Jahr schon viele MMO-Spiele gespielt, was mir dabei am besten gefallen hat, ist Naruto Online. Denn der Wiedererkennungswert des Animes ist sehr hoch, es finden sich darin viele wohlbekannte Ninja-Figuren mitsamt ihren Fähigkeiten. Anime-Spiele, die sich nicht an die Vorlage halten, sind die Zeit nicht wert, richtig?



Erinnert ihr euch noch an Narutos Formular für die Registrierung als Ninja? Ein Foto mit dieser Aufmachung hat wahrscheinlich nur er in Konoha abgegeben, bis Konoha diesen Stil kopierte, weil er Naruto so toll findet. Als Shizune später beim Ordnen der Akten für Tsunade das Foto für die Registrierung entdeckte, flippte sie förmlich aus. Als sie aber danach herausfand, dass Konohamaru fast das gleiche Bild abgegeben hatte, ist sie vor Wut fast ohnmächtig geworden, hahaha!



Soweit ich weiß, hat Naruto nur einen Schüler, nämlich Konohamaru Sarutobi, den Enkel des dritten Ho-Kage. Naruto hat viele seiner besonderen Jutsus an Konohamaru weitergegeben, der sie eifrig trainiert und einige davon sogar weiterentwickelt hat. Drei der Spezialfähigkeit Narutos, die Konohamaru erlernt hat, sind besonders erwähnenswert!



Zuerst lernte er das Rasengan. Sein Onkel Asuma beherrscht den Umgang mit Wind-Chakra. Konohamaru sollte also auch ein gewisses Talent dafür haben und daher auch für das Rasengan. Wenn Konohamaru das Rasengan awendet, macht er das fast genauso wie Naruto. Denn auch er braucht dafür Doppelgänger.