LUMIN6 Lichtwände - die innovative Weltpremiere!

Nach einjähriger Entwicklungszeit präsentiert LA CONCEPT voller Stolz unsere neuen und einzigartigen LUMIN6 Lichtwände für Messe- und Eventwelten der Zukunft!LUMIN6 Lichtwände werden vollkommen werkzeuglos von einer Person in nur 6 Minuten aufgebaut! Das halbiert die Aufbauzeit gegenüber Rahmen mit Werkzeugmontage!Dafür haben wir einen innovativen Eckverbinder und einen geraden Verbinder entwickelt, mit dem sich LUMIN6 Lichtrahmen ganz einfach und werkzeuglos zusammenstecken lassen. Um die Montage möglichst schnell zu gestalten, sind alle Elemente so weit möglich vormontiert. So müssen nur alle Rahmenelemente ineinander gesteckt werden, und der Rück- sowie Frontseitendruck per Keder werkzeuglos in die Rahmenfugen gedrückt werden – fertig.Eine Person braucht 6 Minuten Aufbauzeit für einen 1m-Rahmen, 10 Minuten für einen 2m-Rahmen und 15 Minuten für einen 3m-Rahmen.Ein weiteres Highlight ist unsere innovative und einzigartige LUMIN6 MediaBar, die kompatibel zu allen LUMIN6 Lichtwänden ist!An der LUMIN6 MediaBar können ganz einfach TVs oder Monitore werkzeuglos befestigt werden. Die Kabel können sauber durch die Kabeldurchlässe der MediaBar geleitet werden. Der Betrachter sieht davon nichts, da die Kabel von Acrylschienen verdeckt werden. Zusätzlich gibt es die Option, weiteres Zubehör an der LUMIN6 MediaBar zu befestigen. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, Zubehör für neue Technologien, wie beispielsweise Virtual Reality Brillen oder Ladestationen für Smartphones, ganz einfach in das LUMIN6 Messe- oder Eventkonzept einzubinden.Die Kombination aus LUMIN6 Lichtwänden mit der LUMIN MediaBar lässt Messen und Events zu Livehöhepunkten werden, die digitale und reale Interaktion miteinander vereinen!Überzeugen Sie sich selbst auf unserer neuen Homepage www.WORLD-OF-LUMIN.de



Bildinformation: La Concept