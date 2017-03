CD-Neuveröffentlichung am 7. April 2017: London Symphony Orchestra / Gianandrea Noseda: Verdi Requiem

(fair-NEWS)

Mit der „schönsten Oper Verdis“, seinem 1874 uraufgeführten Requiem, präsentiert das London Symphony Orchestra in seiner Reihe LSO Live einen ersten musikalischen Höhepunkt der Zusammenarbeit mit dem gefeierten Dirigenten Gianandrea Noseda. Der Mitschnitt verbindet die herausragende Qualität der Aufnahme mit dem Zauber der Live-Aufführung in der Londoner Barbican Hall. Unter Noseda als Erstem Gastdirigenten tourt das LSO im Jahr 2017 durch England, Italien und die Schweiz und führt hochkarätige Programme auf.Ursprünglich initiierte Giuseppe Verdi (1813–1901) anlässlich des Todestags Rossinis eine Zusammenarbeit der bedeutendsten zwölf italienischen Komponisten, um dem 1868 verstorbenen Komponisten in einem gemeinsamen Werk zu gedenken. Als das Projekt scheiterte, verwahrte Verdi seinen Beitrag, das „Libera me“, mehrere Jahre auf, bis sich mit dem Tod des Dichters und Risorgimento-Helden Alessandro Manzoni ein neuer Schicksalsschlag für Verdi ereignete. In Manzonis Gedenken komponierte er das Requiem und organisierte die Uraufführung zu dessen ersten Todestag am 22. Mai 1874 in Mailand. Doch nicht nur die Entstehung, sondern auch die Intention des Requiems sind einzigartig: sein unmittelbarer, dramatischer Ausdruck erschüttert genauso intensiv und kompromisslos wie die Bühnenwerke, in liturgischem Gewand erklingt maximale vokale Dramatik. Das eindringliche Plädoyer für den (himmlischen) Frieden mahnt religiöse genauso wie gesellschaftspolitische Verantwortung an.Bereits seit 2008 arbeitet Gianandrea Noseda als einer der führenden Dirigenten seiner Generation – Auszeichnung mit dem International Opera Award „Dirigent des Jahres“ 2016 und Musical America „Dirigent des Jahres“ 2015 – regelmäßig mit dem LSO, seit 2016 als Erster Gastdirigent. Für die Vorstellungen des Verdi-Requiems in der Spielzeit 2016/17 stellte er mit der Sopranistin Erika Grimaldi, der Mezzosopranistin Daniela Barcellona, dem Tenor Francesco Meli und dem Bassisten Michele Pertusi ein herausragendes Ensemble italienischer Stars für die Vorstellungen zusammen.