Innovation trifft Individualisierung

(fair-NEWS) Geschäftsleute, die ihr Angebot mit Flyern nach eigenen Vorstellungen bewerben möchten, Freischaffende, die Visitenkarten benötigen, Gastronomen, die ihrer Speisekarte eine persönliche Note verleihen wollen: Ihnen allen gibt CEWE-PRINT.de jetzt die richtigen Werkzeuge dafür an die Hand. Mit neuen Online-Editoren ermöglicht der Online Druckpartner seinen Kunden ab sofort, seine Printprodukte einfach selbst zu gestalten – ganz nach individuellen Wünschen. Die Editoren sind denkbar einfach zu handhaben und eignen sich für die unterschiedlichsten Formate. Kurz: Mit den Online-Editoren von CEWE-PRINT.de wird jeder zum Gestalter seiner eigenen Drucksachen.



Das neue Angebot richtet sich an Selbständige, an kleine und mittlere Unternehmen, an Arztpraxen oder Kanzleien aber auch an Vereine und überhaupt jeden, der Drucksachen zu einem bestimmten Zweck benötigt. Ob Folder, Plakate, Post-, Gruß- oder Einladungskarten, Briefpapier, Schreibtischunterlagen, Taschenkalender oder Jahresplaner – insgesamt lassen sich mit den Online-Editoren derzeit 14 verschiedene Produkte völlig frei entwerfen. In Zukunft wird CEWE-PRINT.de das Angebot stetig um neue Produkte erweitern.



Die Online-Editoren werden dem allgemeinen Trend zur Individualisierung gerecht. Alle die als „Gestalter“ in eigener Sache tätig werden, machen damit ihre Printprodukte unverwechselbar. Auf diese Weise wird nicht nur das Marketing vereinfacht, sondern auch beschleunigt, denn die Bestellungen sind zum Teil auch über Nacht möglich. Nicht zuletzt macht die Arbeit mit den Editoren einfach Spaß und stärkt die Identifikation mit dem Endprodukt.



Dazu trägt auch die intuitiv verständliche Handhabung bei. Um die Online-Editoren zu nutzen, sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. CEWE-PRINT.de bietet für jedes gewünschte Printprodukt eine frei gestaltbare Vorlage an. In diesen Rahmen lassen sich Texte, Logos oder Fotos leicht hochladen und ins gewünschte Format bringen. Die Nutzer müssen lediglich festlegen, welches Produkt in welchem Format sie benötigen, anschließend prüfen die Editoren automatisch den richtigen Farbraum, die Beschnittzugabe sowie die Mindestschriftgrößen. Von der Gestaltungssoftware geht es direkt zur Bestellung – und schon läuft die Produktion der individuellen Drucksachen an. Noch nie war es so einfach, in Eigenregie zu drucken, wie mit den Online-Editoren von CEWE-PRINT.de.



Verfügbarkeit

Folgende Printprodukte können Kunden von CEWE-PRINT.de ab sofort selbst gestalten: Visitenkarten, Flyer, Folder, Plakate, Poster, Grußkarten, Postkarten, Schreibtischunterlagen, Briefpapier, Terminkalender, Taschenkalender, Schreibblöcke, Jahreskalender und Bonuskarten.