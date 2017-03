Märchenhafte Maiausflüge

(fair-NEWS)

bfs – Deutschlands beliebteste Ferienstraße bietet mit ihren 500 Kilometern Wanderweg und beeindruckenden Naturerlebnissen sowie mittelalterlichen Bauten die perfekte Hintergrundkulisse für ausgiebige Spaziergänge. Anlässe, die Romantische Straße zu bereisen, gibt es gerade im Mai zu Genüge – neben der traditionellen Wanderung am Monatsersten sollten sich Wanderfreunde auch den 14.5., den offiziellen „Tag des Wanderns“, im Kalender markieren. Die Straße verläuft vom Maintal bis vor die Füße der Alpen. Je nachdem, welche Region man bereist, ergibt sich ein völlig neues Landschaftsbild: Weinberge im Norden, saftig-grüne Wiesenlandschaften und malerische Täler entlang der Tauber und das Märchenschloss Neuschwanstein kurz vor den Alpen sind nur einige beliebte Ausflugsziele. Allerdings sollte selbst hinter einer eintägigen Wanderung Planung stecken – denn die Wahl, welchen Abschnitt der Romantischen Straße man am liebsten einmal erleben möchte, kann schwer fallen. Denkanstöße zwecks Sightseeing sowie Kartenmaterial finden sich auf www.romantischestrasse.de , wo man sich auch Tipps für Übernachtungsmöglichkeiten und weitere Aktivitäten auf der Ferienstraße einholen kann. Dann nämlich ist der offizielle „Tag des Wanderns“, ausgerufen vom Deutschen Wanderverband zu dessen Gründung. Einige besonders schöne Fleckchen, die sich für ausgiebige Spaziergänge eignen, finden sich im Süden Deutschlands, entlang der Romantischen Straße. Denn die beliebteste Ferienstraße der Bundesrepublik hat nicht nur zahlreiche Touristenattraktionen wie das weltberühmte Märchenschloss Neuschwanstein zu bieten, sondern auch 500 Kilometer ausgeschilderten Wanderweg.Von Wiesen, Tälern und SchlössernDie Straße verläuft vom Maintal bis vor die Füße der Alpen. Je nachdem, welche Region man bereist, ergibt sich ein völlig neues Landschaftsbild: Während die Umgebung im nördlichen Abschnitt um Würzburg herum durch ihre Weinberge geprägt ist, lockt Rothenburg ob der Tauber mit saftig-grünen Wiesenlandschaften und malerischen Tälern, durch die der namensgebende Fluss fließt. Dazu kommen die weit gestreuten Altstädte, in denen zu großen Teilen noch immer ein einzigartiges Mittelalter-Flair vorherrscht. Zahlreiche Bauten aus längst vergangenen Jahrhunderten sind nach wie vor intakt und dienen heute auch zur Erhaltung von Traditionen und der örtlichen Gastronomie. Noch weiter südlich erhascht man kurz vor der Grenze zur fränkischen und schwäbischen Alb einen eindrucksvollen Ausblick auf das „Ries“, Deutschlands größten Einschlagkrater durch einen Himmelskörper, der sich nahe der Stadt Nördlingen befindet. Im Süden sind es schließlich die Auenländereien und Gebirge, die zu einer Erkundungstour einladen. Fast kommt man sich aufgrund der um Füssen herrschenden Schlossdichte dann wie im Märchenwald vor – denn hier steht nicht nur eine der größten Touristenattraktionen Deutschlands, das Schloss Neuschwanstein, sondern zahlreiche weitere, nicht minder beeindruckende Bauten wie Hohenschwangau und das Hohe Schloss in Füssen auf engstem Raum beieinander.Erkundungstouren nach KarteBei 500 Kilometern sollte selbst hinter einer eintägigen Wanderung durchaus Planung stecken – denn die Wahl, welchen Abschnitt der Romantischen Straße man sich am liebsten einmal aus der Nähe ansehen möchte, kann schwer fallen. Und ist man erst einmal angekommen, kann der Blick leicht mal abschweifen. Denkanstöße zwecks Sightseeing sowie Kartenmaterial finden sich auf der Homepage www.romantischestrasse.de , wo man sich auch Tipps für Übernachtungsmöglichkeiten und weitere Aktivitäten auf der Ferienstraße einholen kann. Und: Wieso die alljährliche Maiwanderung nicht ein klein wenig ausdehnen? Rund vier Wochen kann die Durchquerung der Landschaft zu Fuß in Anspruch nehmen – Gründe für eine kurze oder auch längere Rast gibt es mehr als genug.Autor: bfsBilder: bfs / Romantische StraßeWanderabschnitte:Vom Main zur TauberWürzburg – Wertheim – TauberbischofsheimDas TaubertalTauberbischofsheim – Lauda-Königshofen – Bad Mergentheim –Weikersheim – Röttingen – Creglingen – Rothenburg ob der TauberFrankenhöheRothenburg ob der Tauber – Schillingsfürst – Feuchtwangen –Dinkelsbühl – WallersteinVom Ries zur DonauWallerstein – Nördlingen – Harburg – DonauwörthDas LechtalDonauwörth – Rain – Augsburg – Friedberg – Landsberg am Lech –Hohenfurch – Schongau – PeitingVom Alpenvorland an den AlpenrandPeiting – Rottenbuch – Wildsteig – Steingaden –Halblech – Schwangau – FüssenKontaktinformationen:Romantische StraßeTouristik Arbeitsgemeinschaft GbRSegringer Straße 1991550 DinkelsbühlTel +49 (0) 9851 551387Fax +49 (0) 9851 551388Internet: www.romantischestrasse.de E-Mail: info@romantischestrasse.de



