Ostertipp: Nepomucks Abenteuer

(fair-NEWS)

Dies ist eine Geschichte, die zu Weihnachten beginnt und dennoch keine Weihnachtsgeschichte ist! Denn Kobold Nepomuck treibt seinen Schabernack gerecht über das ganze Jahr verteilt und seine Gastfamilie damit manchmal fast in den Wahnsinn! Doch man muss ihn einfach gern haben, diesen schelmischen kleinen Kerl mit dem großen Herzen!Nepomucks AbenteuerNepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?Leseprobe:Nepomuck hört den Erzählungen über den Osterhasen mit glühenden Ohren zu. Er stellt viele Fragen, die ihm keiner beantworten kann: „Hat der Osterhase auch eine Werkstatt?Wo ist die? Helfen ihm die Kobolde beim Bemalen der Eier? Ich habe dem Weihnachtsmann in seiner Werkstatt geholfen! Vielleicht soll ich dem Osterhasen auch helfen.“Wir wissen nicht, wo die Werkstatt ist. Außerdem erzähle ich Nepomuck, dass ich letztes Jahr beobachtet habe, wie Vater die Eier im Garten versteckt hat. „Nun, sicher weil der Osterhase das nicht alles allein geschafft hat“, erklärt mir der kleine Kobold. Den Glauben an so eine schöne Sache wie den Osterhasen will Nepomuck sich nicht gleich wieder nehmen lassen. Und auch die Zwillinge behaupten, den Osterhasen schon gesehen zu haben. Nepomuck verschwindet jetzt immer öfter und kehrt erst zum Abendbrot zurück. Vielleicht sucht er den Osterhasen und seine Werkstatt. Vielleicht lockt ihn aber auch nur die laue Frühlingsluft in die Wälder. Schließlich ist er ja ein Wald- und Wiesenkobold und kein Hauself, oder? In der Woche vor Ostern bläst Vater Eier aus, und ich darf sie mit Oma und Mama vorsichtig bemalen. Max und Lily dürfen nur hartgekochte Eier bemalen, sie sind zu tollpatschig. Max hat schon ein ausgeblasenes Ei in seiner fetten Hand zerdrückt. Nepomuck kommt und malt wahre Kunstgemälde auf die ausgeblasenen Eier. Er hat sich aus dünnen Pinselhaaren und einem Zahnstocher einen eigenen kleinen Pinsel gebastelt.Wir schmücken das Haus mit frischen Blumensträußen und grünen Girlanden und sind pünktlich fertig. Ostern kann kommen. Am nächsten Morgen weckt Nepomuck uns in aller Früh. Er legt den Finger an die Lippen und bedeutet uns ruhig zu sein. Dann winkt er uns zum Küchenfenster. Ich spähe vorsichtig hinaus in den Garten und sehe gerade noch etwas mit langen braunen Ohren hinter dem Zaun verschwinden. Im Gras steht ein kleiner Korb mit bunten Eiern...Wie es weitergeht und noch mehr Geschichten über Nepomuck könnt ihr in dem Buch NEPOMUCKS ABENTEUER nachlesen.Jetzt beim Buchändler Ihres Vertaruens, im Online-Buchhandel oder direkt beim Karina-Verlag!Über die AutorinDie 1961 in Deutschland geborene Autorin Christine Erdiç, die seit dem Millennium in der Türkei lebt, hat sich anscheinend den kleinen Zauber- und Naturwesen verschrieben.Nachdem 2010 "Nepomucks Abenteuer", die Geschichte eines kleinen Kobolds, der unfreiwillig unter dem Weihnachtsbaum einer Menschenfamilie als Weihnachtsgeschenk landet, im Handel erschien, folgten 2013 "Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche", ein Kochbuch mit so klangvollen Rezeptnamen wie "Kobolds Goldtaler" und "Punsch für kleine Kobolde" sowie 2014 "Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde", ein märchenhaftes Kinderbuch mit lustigen Ausmalbildern.Wenn man die sympathische Autorin fragt, warum sie gerade diese Art von Büchern schreibt, so lautet ihre Antwort: "Weil es mir selber Spaß macht und ich die Leser in dieser viel zu hektischen und von Konsum und Umweltzerstörung gezeichneten Gesellschaft auf humorvolle Weise zum Nachdenken bringen möchte. Und wo kann man da besser ansetzen als schon bei den Kindern."Natürlich sind bereits wieder zwei neue Nepomuck-Bücher in Arbeit!Weitere Werke der Autorin:In „Mystica Venezia“ geht es um einen uralten Geheimorden und einen verschwundenen Stein. Wird es Ana Karina gelingen, ihre entführte Zwillingsschwester Christina Maria aus dem mittelalterlichen Venedig zurück in die Gegenwart zu bringen? Eine abenteuerliche Reise beginnt, denn Ana Karina hat eine ganz andere Aufgabe!Das „Luhg Holiday“ lädt zu einem ganz besonders gruseligen Aufenthalt in einem von seltsamen Wesen geführten Hotel ein.Und die „Glücksschmiede“ gibt dem Leser wertvolle kleine Tipps, mi denen man sein Leben glücklicher und zufriedener gestalten kann.Mehr Infos finden Sie auf der Webseite „Meine Bücher- und Koboldecke“ und dem Blog „Reisetipps und Literatur“.©byChristine Erdic



Bildinformation: Ostertipp: Nepomucks Abenteuer