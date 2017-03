Eine professionelle Übersetzung braucht einen professionellen Übersetzer – Sprachenvielfalt für Tübingen, Reutlingen und Stuttgart

(fair-NEWS) Professionelle Übersetzer werden nur im internationalen Business gebraucht. Richtig oder falsch? Falsch, denn sie werden nicht „nur“ dort gebraucht. Ein professioneller Übersetzer ist jemand, der eine oder mehrere Sprachen auf Muttersprachlerniveau beherrscht und eine Ausbildung zum Übersetzer erfolgreich absolviert hat. Selbstverständlich können auch Menschen, die ein paar Jahre Schulunterricht in der ein oder anderen Sprache genossen haben, fremdsprachige Texte übersetzen. Im Zweifel wird ein Wörterbuch zur Hilfe genommen oder ein Onlineübersetzer eingeschaltet. Eine solche Übersetzung kann im Privatbereich ausreichend sein. Sobald es aber um offizielle Bereiche geht, sind mögliche Fehler unverzeihlich, und das ist der Moment in dem ein professioneller Übersetzer für eine fehlerfreie Übersetzung zum Einsatz kommen sollte. Ein gutes Beispiel ist der Sektor der Elektroindustrie: elektronische Geräte reisen um die ganze Welt. Werden oft in Asien hergestellt und nach Europa, Afrika, Amerika und Australien verschickt. Dabei reisen nicht nur die Geräte um die Welt sondern damit verbunden wird auch kontinentübergreifende Kommunikation nötig. Nicht nur Verträge zwischen unterschiedlichen Ländern müssen übersetzt werden, auch Betriebsanleitungen und Handbücher sollten durch einen erfahrenen Übersetzer in die jeweils benötigte Sprache übersetzt werden. Eine solche Übersetzung muss ganz genau dem Ausgangstext entsprechen, damit die Käufer der Produkte sie richtig bedienen können und keine Unfälle passieren. Wer im Heimatland seiner Sprache lebt, beherrscht sie am besten. Sprachen unterliegen ständigen kleinen aber wichtigen Wandlungen. Ein professioneller, muttersprachlicher Übersetzer kennt diese Feinheiten und wird sie in seiner Übersetzung umsetzen. Das Unternehmen GTBS aus Tübingen arbeitet nach diesem Prinzip, um höchste Qualität garantieren zu können. Aller hier eingesetzten Übersetzer verfügen über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und leben vorwiegend in ihren Heimatländern. So können sich Kunden aus Tübingen, Reutlingen, Stuttgart und dem Rest der Republik auf die Arbeit der Übersetzer verlassen. Zudem ist GTBS nach zwei unterschiedlichen Normen zertifiziert worden. Die DIN EN ISO 9001:2015 steht für einwandfreie Abläufe im Bürobetrieb, die deutlich speziellere DIN EN ISO 17100:2016 wurde bisher sehr viel seltener vergeben und garantiert beste Qualität beim zertifizierten Übersetzungs- und Dolmetscherbetrieb. Um diese Zertifizierungen zu erhalten, musste auch GTBS sich einem monatelangen Prüfungsprozess unterziehen. Nur, wenn dieser erfolgreich abgeschlossen wird, steht am Ende die Zertifizierung. So wie bei GTBS aus Tübingen.



Geht es also, wie im obigen Beispiel, um eine technische Übersetzung, dann setzt GTBS einen technisch erfahrenen Übersetzer ein, bei juristischen Texten einen Juristen und so weiter. Die Übersetzer von GTBS haben sich in den Bereichen, für die sie übersetzen, spezialisiert. Dies ist wichtig, weil viele Branchen eigene Begrifflichkeiten nutzen.



Zusätzlich bietet GTBS Dolmetscherdienste an. Dabei wird konsekutiv oder simultan gedolmetscht, was vor allem bei Treffen internationaler Handelspartner und bei internationalen Konferenzen wichtig wird.



Aber auch Privatpersonen profitieren von der Arbeit eines professionellen Übersetzers und benötigen eine Übersetzung in bestimmten Lebenslagen. Dabei kann es zum Beispiel um Zeugnisse gehen, die für einen Studienaufenthalt in die Sprache des Ziellandes übersetzt werden müssen. Oder es geht um eine Geburtsurkunde, die für die Heirat in einem deutschen Standesamt übersetzt werden soll. Dabei muss übrigens die Übersetzung häufig beglaubigt werden. Dies übernehmen nicht alle Übersetzungsbüros. GTBS aus Tübingen setzt vereidigte Übersetzer ein, die die Übersetzung beglaubigen dürfen. Damit erhält der Kunde neben den Festpreisen auch hier Service aus einer Hand für seine Übersetzung. Wann immer also eine Übersetzung oder ein Übersetzer gebraucht wird, lohnt es sich, auch ein Auge auf die Qualität zu werfen.