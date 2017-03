Kunst - Kultur - Genuss

(fair-NEWS) Unter diese Prämisse stellt DOMIZILE REISEN seine besonderen und einzigartigen Themenreisen. Seien es Kochkurse und Weinverköstigung in der Toskana, musikalische Highlights zu Land und auf dem Wasser, kulturelle Erlebnisse im nahen Osten oder traditionelle Osterfeierlichkeiten in Italien, alle persönlich zusammengestellte Reisen gelten als unvergessliche Ereignisse.



Die individuellen und anspruchsvollen Wünsche der Kunden spiegeln sich in dem maßgeschneiderten und aufwendigen Angebot wieder.



Für Ende September 2017 organisiert DOMIZILE REISEN zum wiederholten Mal eine Reise zu den Verdi Festspielen in Parma. Die Unternehmung fand bereits 2016 statt und war ein voller Erfolg. Aufgrund dieser positiven Resonanz wurde entschieden, dass sich das Programm nur in kleinen Details vom vorherigen unterscheidet.



Die Gäste werden ab dem 29. September im 5***** Grand Hotel de la Ville zentral in Parma untergebracht. Am ersten Abend ist nach individueller Anreise ein Abendessen in dem Michelin Sterne Restaurant „Parizzi“ vorgesehen. Der zweite Tag beginnt mit einer Besichtigung der Käsefabrik, welche den bekannten Parmigiano - Reggiano herstellt, und anschließender Käseverkostung. Abends wird zur Oper Stiffelio im Teatro Farnese geladen. Am dritten Tag wird das Geburtshaus Verdis, Die St. Michaels Kirche und die Villa Verdi in Sant’Agata besichtigt. Im Culatello di Zibello, einem historischen Keller, wird der bekannte Parmaschinken verkostet. Abends ist man Zuschauer bei der Premiere von Falstaff im Teatro Regio di Parma.



Der vierte Tag bietet ein ausgezeichnetes Programm für Kunst- und Musikliebhaber. Mit dem Ticket „Le strada della musica e del Melodrama“ ist es möglich, vier Museen der Musik zu besuchen. Am Nachmittag wird ein privates Violinkonzert aufgeführt. Am nächsten Tag endet das Programm nach dem Frühstück.



Während dieser fünf Tage kommt man in den Genuss der kulinarischen- musikalischen und kulturellen Charakterzüge rund um die Wirkungsstätten Verdis.



Auf der Webseite von DOMIZILE REISEN findet sich ein ausführliches Programm dieser Reise, sowie ein Video aus zusammengetragenen Momenten der Reise im letzten Jahr.