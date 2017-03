Kraftvoll, rassig, wild: Winemakerin Beth Liston schickt ein neues Dark Horse ins Rennen

(fair-NEWS)

Ein Dark Horse ist jemand, der auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, sich letztendlich jedoch als Siegertyp entpuppt. Auf dieses Überraschungsmoment setzt die aufstrebende kalifornische Weinmacherin Beth Liston mit ihren Dark-Horse-Weinen schon seit Jahren. Jetzt bringt sie mit einem kraftvollen Merlot einen neuen Gewinner an den Start, der ab sofort in Deutschland erhältlich ist.Schwalbach, März 2017. „Intuition, Kreativität und Mut zum Experimentieren“, antwortet Beth Liston, wenn man sie nach ihrem Geheimnis bei der Weinherstellung fragt. Die Kalifornierin hatte schon immer eine Leidenschaft für Wein und kehrte nach einer erfolgreichen Karriere in der Wirtschaft 2007 zu ihrer Passion zurück. „Ich möchte die Menschen überraschen“, sagt die extrovertierte Liston, die auffällig tätowiert ist und in ihrer Freizeit am liebsten Oldtimer restauriert. „Deshalb ist es mir wichtig, dass meine Weine zwar typisch kalifornisch sind, aber trotzdem eine unerwartete Seite haben.“Die Trauben für ihre neueste sortenreine Kreation Dark Horse Merlot stammen aus dem San Joaquin und Sacramento Valley, dem südlichen und nördlichen Teil des kalifornischen Längstals. Der dunkelrote Wein vereint Kraft, Frucht und eine würzige Komplexität und bietet Noten von Kirsche, Pflaume und Röstaromen. Mit seinem intensiven Geschmack und weichen Abgang ist er der ideale Begleiter für gegrilltes Fleisch und kräftige Gemüsegerichte wie Pilzrisotto oder gefüllte Aubergine. Dark Horse Merlot wurde bei der International Wine & Spirits Competition 2016 mit der Silbermedaille ausgezeichnet.Auf einen BlickDark Horse MerlotCharakter: saftig, kräftig, intensive Frucht, würzige KomplexitätNase: Kirsche, Pflaume, RöstaromenGaumen: weich und langFarbe: kräftiges DunkelrotGeschmack: trockenAuszeichnungen: 2016 IWSC SilberHerkunftsland: USAAnbaugebiet: KalifornienTrinktemperatur: 16-18° CAlkoholgehalt | Säure | Restzucker: 13,5% vol | 5,1 g/l | 2 g/lDark Horse ist beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel bei Real und online unter www.wein-undmehr.de erhältlich; weitere Informationen finden Sie unter www.darkhorsewine.com