Biografin gründet Verlag

Die Biografin Dr. Mareile Seeber-Tegethoff, die mit ihrem Unternehmen „Worte & Leben“ bereits seit über zehn Jahren die Erinnerungen anderer Menschen in persönlichen Lebensbüchern festhält, gründet einen Verlag in Braunschweig. Mit der Autobiografie „Von einem, der stets die Gelegenheit ergriff – Ein Kriegskind erzählt seine Geschichte“ (erscheint Anfang April) tritt sie als Verlag Worte & Leben nun erstmals in die Öffentlichkeit.Bisher verbarg sich hinter dem Namen Worte & Leben vor allem eine Biografiewerkstatt. Die promovierte Ethnologin Seeber-Tegethoff hatte sich zunächst wissenschaftlich mit Lebensgeschichten auseinandergesetzt, bevor sie 2004 dazu überging, „Lebensbücher“ für Kunden zu schreiben. In diesen lässt die versierte Biografin die Menschen selbst von ihren Erinnerungen erzählen. Ihre eigene Aufgabe sieht sie vor allem darin, den persönlichen Stil des Erzählers zu erhalten und gleichzeitig einen strukturierten und lesenswerten Text zu bieten. Von diesen liebevoll gestalteten Lebensbüchern, die sich vorrangig an die Familien der Erzähler richten, werden jeweils nur wenige Exemplare gefertigt.Die Buchherstellung praktiziert die Jungverlegerin insofern schon länger, auch auf Erfahrungen im Verlagswesen kann sie zurückgreifen. Als eine der Lebensgeschichten sie vergangenes Jahr dermaßen beeindruckte, dass sie sie unbedingt einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen wollte, war die eigene Verlagsgründung nur der nächste logische Schritt. Denn wer seine Erinnerungen veröffentlicht, möchte sie schließlich in guten Händen wissen.Bei einem einzigen Buch soll es indes nicht bleiben, weitere sind bereits in Planung. Stets stehen dabei lebensgeschichtliche Themen im Vordergrund. In einem der Bücher - so viel sei an dieser Stelle verraten - soll es um die Erfahrungen von Geflüchteten gehen, die im Laufe der letzten 70 Jahre in die Region Braunschweig gekommen sind.



