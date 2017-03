Technologische Innovation für Tagungen

(fair-NEWS)

Niederbayerns größtes Tagungshotel kooperiert ab sofort mit der Weframe AG, die dem Vier-Sterne-Superior Haus sein innovatives System „Weframe One“ zur Verfügung stellt. Veranstalter, die sich für das „The Monarch Hotel“ als Tagungsort entscheiden, profitieren künftig von leichteren und strukturierteren Meetings und Workshops – komplett digital. Die Meeting-Technologie besteht aus einer Applikation mit intuitiver Benutzeroberfläche, die alle Konferenzteilnehmer miteinander vernetzt, und dem „One Eighty Five“, einem gruppengerechten Multitouch-Device.Alle sind vernetztDie Zeiten, in denen kaum leserliche Whiteboard-Aufschriften, haufenweise Post-its, das Notieren wichtiger Informationen per Hand und Ärgernisse bei der Datentranskription auf dem Programm jeder Tagung standen, gehören dank „Weframe One“ der Vergangenheit an. Die benutzerfreundliche Komplettlösung der Weframe AG vereint alle notwendigen Meetingtools und -techniken in einem digitalen System. Das Zentrum der Lösung ist eine intuitive Cloud-Applikation, in die sich jeder Teilnehmer einfach mit dem eigenen Smartphone, Tablet oder Laptop einloggt. Hier werden alle Inhalte für die Tagung geplant und erstellt. Das Multitouch-Device „One Eighty Five“ ermöglicht den Teilnehmern, Ideen und Inhalte gruppengerecht zu visualisieren und zu diskutieren – für einen perfekten Workflow. Zusätzliche Geräte werden nicht weiter benötigt und die Vorbereitungen sowie Durchführungen einer Präsentation fallen einfach und produktiv aus. Das spart Zeit und damit auch Geld – bis dato analoge Verfahren, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, werden sinnvoll und gruppengerecht digitalisiert. „Wir freuen uns sehr darüber, unseren Kunden ab sofort diesen modernen Service zur Verfügung stellen zu können“, sagt Michael Lopacki, Area General Manager des „The Monarch Hotel“. Das Vier-Sterne-Superior Hotel etabliert sich mit der neuen Technologie als einer der fortschrittlichsten Tagungsorte in ganz Deutschland.Testphase gestartetAb sofort steht die digitale Komplettlösung „Weframe One“ im Rahmen einer Testphase in den Tagungsräumen des „The Monarch Hotel“ bereit und wird dort von den Experten der Firma ausführlich vorgestellt. Sollte die Probezeit wie gewünscht verlaufen, steht einer langfristigen Kooperation nichts mehr im Wege.Über „The Monarch Hotel“Das Hotel liegt zwischen Ingolstadt und Regensburg im Kurort Bad Gögging. Gäste können hier in einer reizvollen Landschaft Tagungsaufenthalte mit Aktiv- und Wellnessurlaub kombinieren und entspannte Ferien verbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.monarchbadgoegging.com Über die Weframe AGDie Weframe AG mit Sitz in Planegg bei München ist Spezialist für Team Collaboration und mit der Mission betraut, eine neue Ära von Gruppenarbeit zu schaffen. Hierfür entwickelt sie digitale Technologien, die Menschen sinnvoll dabei unterstützen, ihre gemeinsamen Ziele leichter und produktiver zu erreichen.Fotos: bfs / The Monarch Hotel / Weframe AG



