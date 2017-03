Der einzigartige Biotta Breuss Saft: Ein Schweizer Original, weltweit exklusiv bei Biotta erhältlich!

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Seit 1978 produziert und vertreibt Biotta den – exklusiv bei der Schweizer Saft-Manufaktur unter seinem Original-Namen erhältlichen – Breuss Saft. Der Schweizer Bio-Pionier Dr. Hugo Brandenberger übernahm in 1961 den Schweizer Biosaft-Hersteller am Bodensee und nannte ihn „Biotta“. Zeitgleich entwickelte der Österreichische Naturheilkundler Rudolf Breuss eine besondere Gemüsesaftmischung aus Bio-Rote Beete, Bio-Karotten, Bio-Sellerie, Bio-Kartoffeln und Bio-Rettich, die zum weltweit bekannten und einzigartigen Breuss Saft werden sollte.Der Biotta Breuss Saft ist eine genussvolle und ausgewogene Mischung aus wertvollen Gemüsesäften in bester Bio-Qualität. Das Original aus der Schweiz in der 0,5 l Flasche, nach der Rezeptur von Rudolf Breuss, enthält 672 g Schweizer Bio-Gemüse. Ohne die Zugabe von Salz oder anderen künstlichen Zusätzen, wie Aromen, Farbstoffen, Konservierungsmitteln, Stabilisatoren und Emulgatoren, überzeugt der Biotta Breuss Saft durch natürliche Qualität. Der Biotta Breuss Saft punktet nicht nur durch seine frischen, heimischen Zutaten, sondern überzeugt auch geschmacklich. Der authentische Schweizer Saftgenuss mit jahrzehntelanger Tradition wird ausschließlich von Biotta unter dem Original-Namen hergestellt und vertrieben!Wer sich nach einem Neustart für den Körper sehnt, um frisch und regeneriert den Sommer zu begrüßen, trifft mit dem wohltuenden Biotta Breuss Saft die richtige Wahl. Der nährstoffeiche Bio-Direktsaft eignet sich ideal als Vitamin-Lieferant am Morgen, als erfrischender Durstlöscher für Zwischendurch, oder auch zum Saft-Fasten. Der Erfinder der leckeren Gemüsesaftmischung vertraute nur seinem langjährigen Freund, dem Schweizer Bio-Pionier und Gründer von Biotta, das Breuss Saft Rezept an. Dies macht die bewährte Originalrezeptur von Rudolf Breuss zum bestbehüteten Firmengeheimnis bei Biotta.Schonend und frisch vom Feld in die Flasche, das ist der einzigartige und exklusiv bei Biotta erhältliche Biotta Breuss Saft. Der Biotta Breuss Saft ist in 0,5 l Flaschen für eine UVP von 3,69 € im Bio- und Reformfachhandel sowie online erhältlich.Weitere Informationen unter www.biotta.ch



Bildinformation: Der einzigartige Biotta Breuss Saft: Ein Schweizer Original, weltweit exklusiv bei Biotta erhältlich!