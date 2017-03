Ade, Winkearme!

(fair-NEWS)

Düsseldorf im März 2017. Endlich ist der Frühling da und der Sommer steht vor der Tür – und damit auch die Zeit für T-Shirts, ärmellose Tops oder Kleider. Doch nicht jeder fühlt sich dabei wohl, Arme zu zeigen. Gegen die sogenannten Winkearme helfen Übungen für den Trizeps. Mit gezieltem Training lässt sich die schlaffe Haut an den Oberarmen reduzieren und die Silhouette neu definieren. „Doch nicht immer reichen diese Übungen gegen Winkearme aus. Auch mit regelmäßigem Sport und einer strengen Diät hilft manchmal nur noch eine Armstraffung, damit sich Patienten wieder wohlfühlen. Denn bei starkem Übergewicht dehnt sich die Haut bis zu einem Punkt, an dem sie sich auch nach einem Gewichtsverlust nicht mehr zusammenziehen kann“, weiß Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Direktor des Medical Inn Zentrums in Düsseldorf. Auch im Alter reicht Sport gegen Winkearme nicht mehr aus. Mit der Zeit produziert der Körper langsamer und zudem schwächere elastische Fasern in der Haut, sodass die Haut an den Oberarmen anfängt zu hängen.Feine Konturen durch BrachioplastikBei einer Armstraffung, der sogenannten Brachioplastik, entfernt Dr. Atila während der Operation die überschüssige schlaffe Haut. „Je nachdem wie viel Haut hängt, variiert der Eingriff. Für eine kleine Korrektur platziere ich den Schnitt in der Achselhöhle, wo er so gut wie unsichtbar ist. Bei viel zu entfernender Haut reicht der Schnitt von der Achselhöhle bis zur Armbeuge. So hinterlässt die Brachioplastik auch in diesem Fall wenig sichtbare Spuren“, erklärt der Fachmediziner. Während des Eingriffs reduziert sich der Umfang der Arme, da Dr. Atila überschüssiges Gewebe entfernt. Bei größeren Fettablagerungen an den Armen nimmt der Facharzt zudem eine Fettabsaugung vor, um ein gut konturiertes Ergebnis und ein strafferes Erscheinungsbild der Arme zu erzielen. „Für langanhaltende Ergebnisse empfehle ich nach der Operation trotzdem gezielte Übungen für den Trizeps“, sagt Dr. Atila abschließend.Weitere Informationen unter www.medical-inn.de