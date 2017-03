(fair-NEWS)

Stress und Angst sind zu permanenten Begleitern des modernen Alltags geworden. Kein Wunder also, dass viele Menschen den Sinn in ihrem gegenwärtigen Tun vermissen und sich danach sehnen, wieder mehr im Einklang mit sich und der Natur zu leben. Angesichts der gegenwärtigen Realität einer hochtechnisierten Leistungsgesellschaft, scheint dieser Wunsch aber eher Utopie oder verklärte Sehnsucht nach längst vergangenen Tagen zu sein. Aber ist er das wirklich?„Wenn es mir früher schlecht ging, ich mich ausgebrannt, ängstlich oder hilflos fühlte, war der Wald der Ort für mich, an dem ich wieder zu mir kommen und neue Kraft tanken konnte. Er half mir, aber ich wusste lange Zeit nicht was hinter diesem körperlich und geistig aufbauenden Effekt steckte. Also machte ich mich auf herauszufinden, was genau diesen positiven Einfluss bewirkte.“, erinnert sich Autor und Natur-Coach Dirk Stegner.Heute, rund 20 Jahre später, ist der diplomierte Wirtschaftsinformatiker als psychologischer Berater und Coach tätig. Er schildert in seinem neuen Buch, wie diese Unterstützung durch die Natur im Detail funktioniert und wie sie für jeden einfach nutzbar ist. Ganz ohne erhobenen Zeigefinger erläutert er neben den wissenschaftlichen Hintergründen des „schrittweisen menschlichen Renaturierungsprozesses“ auch, wie man gezielt hinter die Kulissen des eigenen (Fehl)Verhaltens blicken, Stressverursacher entlarven, ungenutzte Potentiale erkennen und sicher seinen eigenen Weg gehen kann.„Natur-Coaching: Eigene Wege aus Stress, Angst und Burnout finden“ von Dirk Stegner ist sowohl als Druckausgabe (ISBN 978-3-7431-8029-1; geb., 124 S.; 18,99 EUR), sowie auch als E-Book (ISBN 978-3-7431-4779-9 für 7,99 EUR) bei allen bekannten Buchhändlern und Online-Shops wie Amazon, Apple iTunes, Thalia, buecher.de, Hugendubel und vielen weiteren erhältlich.Mehr Informationen, sowie eine Leseprobe gibt es im Internet unter:Natur-CoachingEigene Wege aus Stress, Angst und Burnout findenHardcover, 124 SeitenISBN-13: 978-3-7431-8029-1Verlag: Books on DemandErscheinungsdatum: 06.02.2017Sprache: DeutschKostenloses Rezensionsexemplar für JournalistenBlogger und Redakteure können direkt beim Verlag jederzeit ein kostenloses Rezensionsexemplar anfordern. Hierzu bitte einfach eine E-Mail mit Titel, Versandadresse und der Kopie des Presseausweises an folgende E-Mail-Adresse senden: presse@bod.de.



Bildinformation: (c) Dirk Stegner