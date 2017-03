Bundlehunt Ultra Premium Mac Bundle – 7 aus 49 Apps wählen für nur 19€

(fair-NEWS)

Das so genannte BundleHunt Ultra Premium Mac Bundle lässt Euch 7 Apps aus insgesamt 49 zum Kracherpreis von knapp 19€ bzw. 19.99$ auswählen. So könnt Ihr bis zu 740$ sparen. Zu den Highlights des Bundles gehören dieses Mal Programme wie WinZip 5, Typinator, Back in Focus, SnapHeal CK, uBar, Folx 5 Pro, MacPilot, Yummy FTP Pro sowie viele weitere Apps. Je nachdem wieviele Apps Ihr benötigt, lohnt sich vielleicht diesmal auch der Kauf von 2 Bundles. Das Bundle wird aller Voraussicht nach etwa 1 Monat lang erhältlich sein.Das BundleHunt Ultra Premium Mac Bundle enthält unter anderem die folgenden Apps:WinZip 5 – Mac Edition, OCRWizard, AfterShotPro, Typinator, DoYourData Recovery Pro, Simon, Paragon Hard Disk Manager, uBar, SnapHeal CK, Biff, Back in Focus, Qbserve, iNotepad, Vitamin-R, Monodraw, HDRtist NX, MacPilot, Folx 5 Pro, Spreeder Pro, PDF Command Line Tools, Timer Pro, Command Tab Plus, X-Mirage, VideoGet, Mac Journal, iTunes Backup Extractor for Mac, Circular Studio, Yummy FTP Pro, Logo Pop, Secret Folder Pro, Photolemur, HazeOver, PageMeUp, Back In Time, MacGourmet Deluxe, Decompose, Photo Recovery for Mac, DiapoSheet, DoYourData Super Eraser, Disk Expert, WiFi Explorer, USB Data Recovery for Mac, Super Denoising, PDF Password Remover for Mac, Sudoku Coach, Protect Files, iPhone Data Recovery for Mac, Super Refocus und Encrypt EmailWer in Zukunft über ähnliche Bundles noch schneller informiert werden möchte, meldet sich am besten direkt beim Newsletter von MacBundles.de an.Mehr Infos zu den Programmen inkl. Kurzbeschreibung und zum Bundle unter www.macbundles.de



