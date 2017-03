Mit Stipendium Hockey spielen bei den Kiwis

(fair-NEWS)

Das Match war eigentlich schon verloren, der Rückstand zu groß. Doch dann brauchten die deutschen Hockey-Männer im olympischen Viertelfinale von Rio ganze 4 Minuten, um die Neuseeländer noch zu besiegen. Was für ein Kampfgeist, welche kluge Taktik! Die Kiwi-Trainer konnten es kaum fassen und legten im Hockey-Land Neuseeland bei der Nachwuchsförderung nach. Dazu gehört auch, dass junge deutsche Talente die Teams an den besten Hockey-Schulen verstärken.Die Bildungsberatungsagentur Hausch und Partner aus Hamburg unterstützt den gegenseitigen sportlichen Austausch. Die passende Schule, das richtige Team, die besten Trainingscamps, die hockeybegeisterte Gastfamilie – für die jungen Talente engagieren sich bei Hausch und Partner gleich zwei ehemalige Spielerinnen.Geschäftsführerin Kristine Hausch vererbte ihre Begeisterung an ihre drei Kinder. Doch als die älteste Tochter ein Schuljahr in Amerika verbrachte, war schnell klar: das ist kein Hockey-Land. Der Zweitälteste wollte auf seinen geliebten Sport nicht verzichten. So besann Kristine Hausch sich auf ihre Kontakte nach Neuseeland aus Studentenzeiten. Internationalen Schulleitern fiel ihr Engagement für den Hockey-Sport und die Förderung junger Talente auf und baten sie um Unterstützung.Mehr als 3000 Sport- und Musiktalente sowie sozial Engagierte vermittelte Kristine Hausch mit ihrem Team seitdem in Schulen nach Neuseeland, Australien und Kanada.Eines von ihnen war Ann-Marie Ennulat, das dritte Kind der Familie Hausch. Die heute 31jährige spielte wie ihr großer Bruder in Auckland und absolvierte auch die Hockey-Academy. Seit zwei Jahren verstärkt sie die Agentur und punktet mit ihren Sport-Erfahrungen.Im Januar entsandte Hausch und Partner allein 14 Aktive nach Neuseeland und Australien, unter anderem einen National- und 9 Auswahlspieler. Die Boys High School in New Plymouth kann es kaum erwarten, mit Magnus aufzulaufen, dem Mittelfeldspieler des amtierenden Deutschen Meisters. Der 13jährige Konstantin bringt seine Erfahrungen aus der Hessen-Auswahl an seiner Schule in Napier ein. Katharina erhielt ein Sportstipendium von ihrer Schule in Christchurch.Die Bildungsberatungsagentur vergibt gemeinsam mit den Internationalen Schulleitern 2017 zehn Sportstipendien. 5 davon gehen an Hockeyspieler.„Mit Hausch und Partner haben wir einen renommierten Anbieter für den Schüleraustausch mit Hockey-Erfahrung an unserer Seite. Das Thema passt ideal zu den dynamischen Beach-Hockey-Projekten und den Familien, die wir im Rahmen unserer Veranstaltungen vereinen“, so Projektleiter Jörg Schonhardt von der Deutschen Hockey-Agentur.Bewerbungen für ein Stipendium und Beratung zu Auslandsschulaufenthalten:Am 1. April von 10-16 Uhr bei „Meet the Schools!“ im Unilever-Haus in Hamburg. 40 Internationale Schulleiter beraten Familien und suchen Sporttalente.Hockey-Kennerinnen beraten:Kristine Hausch und Ann-Marie Ennulat, Telefon 040-4147580, www.hauschundpartner.de



Bildinformation: Magnus spielt mit einem Stipendium in Neuseeland Hockey , Foto: privat/Hausch und Partner