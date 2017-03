Getränkelieferservice Mega Hochzeit

(fair-NEWS)

A&O Getränke und der DurstExpress von Getränke Hoffmann werden zukünftig gemeinsam durch’s Leben gehen, bzw. fahren, rollen und liefern. A&O Getränke nimmt den Namen vom DurstExpress an.Kein Aprilscherz: Am 1. April 2017 werden sich A&O Getränke und der DurstExpress von Getränke Hoffmann das „JA-Wort“ geben. Der neue Getränkelieferservice wird DurstExpress heißen.A&O Getränke zieht mit seiner gesamten Mannschaft beim DurstExpress ein. Geführt und weiterentwickelt wird der neue DurstExpress vom A&O Gründer und Inhaber Atakan Olcaysu.Für die Kunden von A&O Getränke ändert sich nur der Name. Sie können weiterhin wie gewohnt den bekannten Online-Shop www.ao-getraenke.de für ihre Bestellungen nutzen.Über 2000 Lieferartikel stehen zur Auswahl. Man kann bequem shoppen — und sich anschließend von den freundlichen A&O Lieferfahrern in ihren picobello Uniformen beliefern lassen.Für die Kunden vom DurstExpress wird alles noch besser. Denn sie können zukünftig ebenfalls den Online-Shop www.ao-getraenke.de nutzen — damit also erstmals auch online bestellen. Außerdem verdoppelt sich die Auswahl.Mit dieser Unternehmenshochzeit entsteht der größte Berliner Premium-Lieferservice für privat und gewerblich.Das heißt natürlich auch, dass es die Firma A&O Getränke nicht mehr geben wird. Gründer und Inhaber Atakan Olcaysu bedankt sich bei seinen deshalb für die langjährige Treue.Das gesamte Team vom DurstExpress freut sich schon darauf, ganz Berlin mit seinem Premium-Lieferservice beliefern zu dürfen. Und wünscht allen Berlinern einen schönen April.