Oxidativer Stress schädigt Prostata – Spurenelement Selen kann Prostatagesundheit fördern

Die ausreichende Versorgung des Menschen mit dem Spurenelement Selen ist essentiell und für die gesundheitliche Entwicklung von höchster Bedeutung. Selen ist als Bestandteil und Kofaktor von Enzymen vielfältig in lebenswichtige Abläufe des Körpers eingebunden. So ist es nicht verwunderlich, dass ein Mangel an Selen mit Erkrankungen wie Immunschwäche oder Herzerkrankungen einhergehen kann. Auch das Krebsrisiko ist bei unzureichender Versorgung erhöht. Kann also umgekehrt eine zusätzliche Einnahme von Selen das Krebsrisiko mindern? Das hängt offensichtlich stark davon ab, in welcher Form Selen dem Körper angeboten wird.Wird Selen natürlich mit der Nahrung aufgenommen, geschieht dies in der Regel als Selenomethionin und Selenocystein. Das Spurenelement Selen ist also in Eiweißbausteine integriert und zwar genauso, wie es von dem menschlichen Organismus optimal verwertet werden kann. Wird also Selen zur Behebung einer Mangelsituation in Form von Tabletten oder Kapseln verzehrt, so ist es von Vorteil, genau diese natürlichen Selenverbindungen anzubieten. Das ist bei der Verwendung von Selenhefe als natürlichem Rohstoff der Fall. In Selenhefe ist das Spurenelement Selen überwiegend als Selenomethionin und Selenocystein angereichert. Also genau, wie es unser Organismus braucht. Das hat für den Menschen immense Vorteile. In einer umfangreichen Studie wurde gezeigt, dass Selenhefe Prostata relevante Marker für oxidativen Stress reduzieren kann. Das sollte in der Prophylaxe von Prostataerkrankungen berücksichtigt werden und eine Selenunterversorgung möglichst mit Selenhefe ausgeglichen werden. Generell ist die deutsche Bevölkerung nur mäßig gut mit Selen versorgt. Dies liegt an den Selen-armen Böden bei uns, auf denen ein Großteil unserer Nahrung wächst. Fakt ist jedoch auch, dass bestimmte Risikogruppen mit z.B. einseitiger Ernährung einen Selenmangel aufweisen. Dazu können auch viele Männer gehören. Denn oft beruflich bedingt ernähren sich Männer nicht ganz so gesundheitsbewusst wie Frauen. Die Folgen können sich in einem Mangel an Vitaminen und essentiellen Spurenelementen wie Selen äußern. Nun haben in der Vergangenheit verschiedene Beobachtungen gezeigt, dass eine unzureichende Versorgung mit Selen zu einem erhöhten Krebsrisiko führen kann. Andererseits ist bei einer guten Versorgung mit Selen das Risiko für bestimmte Krebsarten wie Prostatakrebs oder Darmkrebs geringer. Das ist auch das Ergebnis einer großen Studie aus Frankreich. Nahmen Männer über mehrere Jahre ein Präparat ein, das Selen (als Selenhefe) und andere Antioxidantien enthielt, so waren die positiven Folgen für die Gesundheit bemerkenswert. Die Männer erkrankten deutlich weniger an Krebs, insbesondere Prostatakrebs und waren auch sonst gesünder und lebten länger, als die Vergleichsgruppe ohne Selen. ProVitum Kapseln enthalten exakt diejenigen Vitamine und Spurenelemente (Selen als Selenhefe), die in der französischen Studie erfolgreich zur Vorbeugung von Krebserkrankungen beim Mann eingesetzt wurden. ProVitum ist ein Präparat, mit dem unabhängige internationale Präventionsforschung von jedermann in praktische Gesundheitsvorsorge umgesetzt werden kann. Mit nur einer rein pflanzlichen Kapsel am Tag können Männer einen sinnvollen Betrag zu ihrer Gesundheit leisten. Die Kapseln können, auch als kostengünstige 3- und 6-Monatspackung direkt bei der Firma und über www.amazon.de/shops/A2589KXRMH9JGY/ref=olp_merch_name_1 immer versandkostenfrei bezogen werden. Auch über Apotheken und deutschen Internetapotheken ist das Präparat lieferbar.Quelle: Richie JP et al. Cancer Prev Res (Phila). 2014 Aug;7(8):796-804;. Hercberg S. et al. Ann Pharm Fr. 2006 Nov;64(6):397-401; Meyer F et al. Int J Cancer. 2005 Aug 20;116(2):182-6;Navitum Pharma GmbHTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741Web: www.navitum-pharma.com facebook: http://facebook.de/navitum



Bildinformation: Oxidativer Stress schädigt Prostata – Spurenelement Selen kann Prostatagesundheit fördern