Motorrad Frühjahrscheck – wichtige Tipps für Motorradfahrer

28.03.2017. Die ersten Motorradfahrer sind schon auf den Straßen. Für diese ersten Ausfahrten müssen Motorradfahrer ihr Motorrad gut vorbereiten. Die meisten Motorräder stehen in den Wintermonaten gut eingemottet in den Garagen. Um einen Unfall zu vermeiden muss das Motorrad, das Zubehör und auch der Motorradfahrer mit einem Frühjahrscheck auf Vordermann gebracht werden. Hilfreiche und lebenswichtige Tipps für den notwendigen Frühjahrscheck gibt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI).Beim Motorrad ist die Kontrolle wichtiger Bauteile wie Reifen, Bremsen, Lenkung und Beleuchtung ein absolutes Muss. Wer sich mit der Technik und Funktionsweise seines Motorrades nicht so gut auskennt, sollte sein Gefährt zum Frühjahrscheck in eine Werkstatt bringen. Zu den wichtigen Tipps gehört auch die Kleidung des Motorradfahrers, die einer sorgfältigen Kontrolle unterzogen werden sollte. Lebenswichtig ist aber die erworbene Fahrsicherheit, welcher an erster Stelle steht. Der Motorradfahrer kann durch lockeres Kurvenfahren und gezielte Bremsübungen auf leeren Parkplätzen schnell wieder das richtige Gefühl für das Motorrad bekommen und das Risiko Unfall erheblich reduzieren.Trotz Frühjahrscheck, größter Vorsicht und Beachtung der lebenswichtigen Tipps ist das Unfallrisiko immens, wobei der Motorradfahrer als auch sein Sozius schwer verletzt werden können. Die möglichen Folgen eines Sturzes reichen von kleinen Prellungen und Brüchen bis hin zu Querschnittslähmungen, ernsten Kopfverletzungen oder im schlimmsten Fall sogar zum Tod. „Eine private Unfallversicherung ist für Motorradfahrer ein absolutes Muss“, betont Jürgen Buck, Vorstand der GVI, ausdrücklich. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist wichtig, wenn nach einem Unfall nicht mehr gearbeitet werden kann. Wenn im Todesfall Hinter-bliebene versorgt werden müssen, ist eine Risikolebensversicherung immens wichtig, zählt Buck weiter auf.„Allerdings sollten die Versicherungen mit einer entsprechend hohen Summe abgeschlossen werden. Mini-Verträge helfen hier nicht wirklich. Daher gehört zum Frühjahrscheck eines Motorrads unbedingt auch die Überprüfung der finanziellen Absicherung des Motorradfahrers“, teilt Jürgen Buck abschließend als weiteren wichtigen Tipp mit.Eine Frühjahrscheckliste für Motorrad und Motorradfahrer, Tests über Motorradschutzsysteme sowie Tipps zum Thema Versicherungen stellt die GVI unter www.geldundverbraucher.de , Rubrik „Gratis, Motorrad (Saisonauftakt) kostenlos zur Verfügung.