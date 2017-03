Jene Ninjas aus Naruto, die mit der Kraft des Neunschwänzigen zu tun haben

(fair-NEWS) Unter den zahlreichen MMO-Spielen eines zu finden, das man selbst mag, ist nicht einfach. Für mich zählen bei der Wahl eines Spiel 3 Punkte: Erstens die Grafik, zweitens die Spielmodi, drittens die Anzahl Spieler. Das Spiel Naruto Online, das ich zur Zeit spiele, erfüllt meine Ansprüche ziemlich gut.



Der stärkste Biju aus Naruto ist der Neunschwänzige. Doch nicht nur Naruto nutzt seine Kraft. Welche anderen Ninjas aus Naruto haben eine Verbindung zum Neunschwänzigen?



Obito Uchiha



Als Obito den Jubi absorbiert hatte, verwandelte er sich in den Sechs-Pfade-Obito. Doch das Chakra des Acht- und Neunschwänzigen in seinem Körper ist trotzdem nicht komplett.



Die sechs Pfade des Madara



Er hat hinter dem Sechs-Pfade-Obito den Jubi absorbiert. Deshalb hat er ebenfalls Chakra des Neunschwänzigen in seinem Körper.



Mito Uzumaki



Erste Jinchuriki-Generation des Neunschwänzigen. Madara Uchiha hat es auch im vierten großen Ninja-Krieg gesagt, Naruto ist im Neunschwänziger-Modus sehr ähnlich wie Mito.